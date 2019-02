Novick: “Tenemos un plantel grande y muy competitivo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcel Novick habló en conferencia de prensa en Los Aromos y se mostró muy contento por sumar su granito de arena en el plantel de Peñarol, que es "grande y muy competitivo", según afirmó.

“Estoy muy contento por el triunfo porque fue un partido complicado que terminó con un resultado que no fue como el encuentro pero que nos dejó muy contentos sabiendo de las dificultades que tuvimos”, dijo Marcel Novick en conferencia de prensa en Los Aromos.



El volante afronta una nueva temporada en el equipo aurinegro y acerca de eso contó que “como todos los años tengo muchas ganas de estar acá, aprovechando cada momento que me toca y ahora este semestre con Copa Libertadores es hermoso”.



Peñarol suma dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones y además no recibió goles: “Es fundamental no recibirlos. Es una cosa que nos planteamos y que también nos pide el cuerpo técnico sobre todo ahora que se vienen partidos internacionales. Tenemos que saber defender de atrás para adelante que es muy importante para todo lo que se viene”, expresó.

“Los jóvenes están trabajando muy bien, los veo bien y son muy maduros. Trabajar con ellos así la verdad que da gusto”, Marcel Novick #Peñarol pic.twitter.com/XEGRN9Lodg — Enrique Arrillaga (@arrillagae) 27 de febrero de 2019

Acerca de las bajas por lesión, Novick remarcó que “siempre influyen y más en jugadores de gran nivel que son muy buenos, pero somos un plantel grande y muy competitivo así que esperemos suplirlos bien”.



Acerca de eso, Novick dijo que “por suerte es un plantel muy competitivo y no solo en los 11 que salen a la cancha sino que hay 30 futbolistas que se entrenan muy bien y si tiene que salir uno puede entrar otro a sustituirlo y tratamos de que no se sienta mucho”.



Por último, consultado por el momento de Nacional en el Apertura, Marcel Novick fue claro y dijo que “solo pensamos en lo nuestro, en mejorar, en ver lo que hacemos, corregir errores y sumar de a tres puntos siempre pensando en el rival que se viene”.