La novia de Weigl y su preocupación al escuchar: "Julian, no abras los ojos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vuelta del fútbol en Portugal fue un tanto accidentada luego de que simpatizantes del Benfica lanzaran piedras al ómnibus que transportaba a los propios jugadores del club, tras el empate frente a Tondela.

En este sentido, el alemán Weigl y el serbio Zivkovic fueron los más afectados y la novia del teutón contó la dramática situación que vivió mientras hablaba por teléfono con su pareja.

El ex-Borussia Dortmund estaba ubicado en uno de los asientos contra la ventana y al mismo tiempo hablaba con su pareja cuando de golpe el vidrio al lado suyo estalló.

"Estábamos hablando por teléfono en el momento del ataque cuando de repente comenzó a gritar. Yo, por supuesto, estaba en estado de shock. Me di cuenta de que había mucha confusión y escuché que alguien le decía: '¡Julian, no abras los ojos!'", contó Sarah Richmond.

"Seguí la llamada tratando de escuchar algo y un miembro del personal me dijo que no me preocupara, que una piedra había sido lanzada al autobús y me llamaría poco después. Estuve muy confundida durante los 10 minutos que estaba esperando mi llamada", agregó.

Lo cierto es que ahora "Julian está bien, en la medida de lo posible. Debido al impacto de la piedra en el cristal, tenía astillas en el ojo, que tuvieron que ser retiradas en el hospital. Pero está bien, eran heridas superficiales, por lo que no tuvo que ser hospitalizado", finalizó.