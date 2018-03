El noveno partido terminó con la racha adversa

No fue un partido más. Es más que obvio que el ingreso a la fase de Grupos de la Copa Libertadores tiene una enorme relevancia desde lo económico y deportivo, pero también hay un hecho estadístico que no es menor. Nacional rompió ante Banfield una racha adversa que acumulaba frente a equipos argentinos oficiando de anfitrión.



Desde aquella ya lejana Copa de 2009, que bajo la conducción de Gerardo Pelusso se llegó a las semifinales, los tricolores no conseguían sumar las tres unidades ni en el Estadio Centenario ni en el Gran Parque Central.



La última victoria se había registrado nada menos que ante River Plate y por un contundente 3-0. La jornada del 19 de marzo de aquel año tuvo como protagonistas en la red al "Flaco" Álvaro Fernández, a Nicolás Lodeiro y también a Mauricio Victorino.



Desde ese compromiso hasta este último frente a Banfield, triunfo logrado con el gol de Matías Zunino, pasaron otros siete partidos.

los 8 La historia que llegó a su fin

Libertadores 2009: 1° de julio, Nacional 1- Estudiantes 2

Libertadores 2010: 10 de marzo, Nacional 2 - Banfield 2

Libertadores 2011: 2 de marzo, Nacional 0 - Argentinos Juniors 1

Libertadores 2013: 14 de marzo, Nacional 0 - Boca Juniors 1

Libertadores 2014: 26 de marzo, Nacional 2 - Newell's 4

Libertadores 2016: 24 de abril, Nacional 0 - Rosario Central 2

Libertadores 2016: 12 de mayo, Nacional 1 - Boca Juniors 1

Libertadores 2017: 23 de mayo, Nacional 0 - Lanús 1