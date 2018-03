La novela de Carneiro: una cura que puede encaminar su pase

Gonzalo Carneiro sigue dando que hablar y la novela parece recién arrancar. El atacante de 22 años, jugador de Defensor Sporting, vence su vinculo con los violetas a mitad de año, pero amparado por la nueva reglamentación, ya puede firmar un precontrato con otra institución.



Producto de una pubalgia, el atacante no estuvo en varios de los encuentros del segundo semestre del 2017, se perdió los encuentros de la definición y jugó 12 partidos.



Carneiro es representado por Pablo Bentancur. Precisamente, para el empresario el tema de la pubalgia no fue bien tratado por Defensor Sporting en el 2017 y ese aspecto llevó a que se perdiera los partidos decisivos.



La idea, tanto del jugador como de su empresario, no es irse del club libre, sino por el contrario dejarle dinero y esta postura fue hablada en su momento con el titular de los violetas, Daniel Jablonka.



En enero apareció Gremio, el equipo campeón de la última Copa Libertadores y reciente ganador de la Recopa Sudamericana contra Independiente, que se interesó en Carneiro y envió una oferta por la que le dejaba a Defensor Sporting US$ 1.000.000.



Representantes del equipo gaúcho e integrantes del cuerpo médico viajaron a Uruguay para analizar la situación sanitaria del futbolista y encontraron una mancha de la pubalgia, que hizo que la transferencia no se realizara en ese momento.



A partir de ahí Bentancur tomó la iniciativa, habló con Jablonka, y tomó la decisión (con autorización de los violetas) de buscar una cura para la tan hablada pubalgia.



En la casa del jugador se armó un pequeño gimnasio y se contrató uno de los especialistas más idóneos en la materia para finalmente curar a Carneiro de su lesión. Y en esa situación está desde hace 20 días. Por ello el jugador no ha entrenado en el club con el que tiene contrato.



El martes los violetas debutan en la Copa Libertadores enfrentando a Gremio. Se le realizarán nuevos estudios al delantero y se compararán con los realizados en enero aprovechando que estará el cuerpo médico del equipo de Porto Alegre. En el caso de que se confirme una evolución, hay optimismo para que -ahora sí- se confirme el traspaso a Gremio.



Hay que tener en cuenta que la pubalgia es una lesión compleja para cualquier deportista y que es sumamente incómoda ya que hay días en los que el afectado se siente mejor y otros en los que sufre de más dolor.

POSIBILIDADES.

Al mismo tiempo de las gestiones con Gremio, en los últimos días Bentancur inició conversaciones con São Paulo para llevar a Carneiro y el club paulista ve con buenos ojos poder contratar a la “Joya”, aunque no se avanzó en esa posibilidad.



Si por la pubalgia, los dos equipos brasileños que han mostrado interés por Carneiro deciden no contratar al delantero, Bentancur maneja la posibilidad de colocar al futbolista en Nacional o en Peñarol, equipos que ya han mostrado interés tiempo atrás por el atacante, según expresó el empresario.

VIOLETAS.

Consultado por Ovación, Daniel Jablonka, presidente de Defensor Sporting, no quiso profundizar en la situación de Carneiro ya que es conocedor de que hay negociaciones en curso y prefiere no entorpecerlas.



El equipo de Punta Carretas está al tanto de que el futbolista está llevando adelante una recuperación para curarlo de la pubalgia, que Bentancur le armó un gimnasio en su casa y que el delantero está siendo tratado por especialistas en la materia.



Si bien en su momento se manejó que el pase de Carneiro a Gremio estaba caído, lo cierto es que se abrió una ventana por la que el habilidoso atacante pueda terminar jugando en el campeón de América siempre y cuando evolucione favorablemente de la pubalgia. Por eso, la novela de la “Joya” promete tener más capítulos a la brevedad.