Todo normal: AUF aún no fue intervenida

A las 9 de la mañana del lunes 27 de agosto quedó oficialmente instalado el Comité de Regulación de FIFA y Conmebol para iniciar la intervención de la AUF, la que aún no se concretó porque las autoridades no fueron desplazadas. Montserrat Jiménez, Fátima González y Jair Bertoni recibieron desde temprano a las personas en las que piensa para formar la Comisión Normalizadora. Por ahora ninguno dio el sí, aunque uno declinó la invitación.

“No he aceptado la convocatoria que se me ha hecho, pese al esfuerzo que han realizados los emisarios de Conmebol y de FIFA, por razones de principios”. Así se expresó José Luis Corbo, expresidente de la AUF, al salir de la reunión con los dirigentes internacionales. Y explicó: “Cuando hablo de principios es porque en primer lugar, por mi conformación de carácter jurídico, no puedo pasar a integrar una estructura que ha sido instituida sobre la base de fundamentos que no han sido válidos, que no son ciertos y que no se ajustan a la realidad. Así lo transmití expresamente a los señores que estuvieron conversando conmigo”. Corbo entiende que hasta ahora la AUF se ha conducido con “absoluta legitimidad” en el proceso eleccionario.

El dirigente admitió que la AUF necesita aggiornarse y aprobar el nuevo estatuto, “pero no por esta vía. Hay que cambiar muchas cosas en el fútbol uruguayo, pero hacerlo con los pr ocedimientos legales ya ajustados a Derecho”.

Bordaberry.

El nombre de Pedro Bordaberry, senador por el Partido Colorado, fue el que más llamó la atención de los convocados por los interventores. Él fue el primero en llegar y estuvo reunido por más de una hora y media.



¿De qué hablaron tanto? Los emisarios quisieron saber de boca de un outsider del fútbol (es hincha de Wanderers, pero no dirigente) cómo se veía la situación. Por otra parte, es en quien se piensa para presidir la Comisión Normalizadora, ya que Eduardo Ache ha mostrado su intención de no estar al frente de la misma.

Bordaberry dio su punto de vista, escuchó la oferta y quedaron en seguir hablando. El político puso algunas condiciones para formar este equipo que estará al frente de la AUF al menos hasta el 28 de febrero del año próximo.



Una de ellas fue poder actuar con independencia, tanto del órgano interventor como de los clubes. Es decir que lo que pretende es un marco regulatorio que le permita avanzar en la concreción de cambios profundos en las estructuras de la AUF, además de la obligatoria aceptación del nuevo estatuto FIFA. En buen romance, Bordaberry sólo aceptaría si la comisión a formarse tiene poder de resolución. Asimismo, quiere “orejear” para ver qué posición adopta el resto de los candidatos, porque quiere formar un equipo de trabajo sólido.

AUF Por qué se piensa en Bordaberry

Eduardo Ache era el candidato inicial del Comité Regulador para presidir la Comisión Normalizadora. Sin embargo, planteó su intención de no serlo y por eso se pensó en Pedro Bordaberry, hombre de deporte, pero outsider.



Ache.

Como integrante de la Comisión de Gobernabilidad de FIFA, Ache partió desde el inicio como candidato a presidir la futura Comisión Normalizadora de la AUF. Sin embargo, el expresidente de Nacional no está muy entusiasmado con la idea. Incluso dejó entrever la posibilidad de ni siquiera integrarla. “Este es un tema que nadie desea; ni los uruguayos que estamos en esto, ni Conmebol, ni FIFA ni los clubes. Mi función es que escuchen nuestra posición y que se sea cuidadoso en los pasos a dar. Si soy el presidente o no, no es relevante”, declaró. Y apuntó que lo principal es tratar de “minimizar los daños”.

Llamó a “entender la realidad y por qué pasan estas cosas, que no son exclusivamente por caprichos. Esto viene de hace mucho tiempo y hay que aceptar que en la actualidad en el fútbol de todos lados todos los actores están representados”.

¿Etchandy?

Fernando Goldie fue el cuarto entrevistado por la mañana y en principio estaría dispuesto a participar de la Comisión Normalizadora. A última hora apareció un nombre que sonó por lo bajo hace pocos días: Alfredo Etchandy. El subsecretario del Deporte participó hace unos días de la conferencia de prensa junto al profesor Fernando Cáceres en que la Secretaría Nacional del Deporte se ofrecía a tender puentes al diálogo para evitar la intervención.

Hasta el momento Etchandy no fue entrevistado, pero de acuerdo a informaciones que posee Ovación, será convocado a una reunión hoy mismo.



Las entrevistas continuarán hoy y si bien está previsto que los interventores se vayan en esta jornada, es difícil que eso ocurra porque el nombramiento de las futuras autoridades se haría a última hora. Mientras tanto, Ignacio Alonso continúa como presidente de la AUF y seguirá hasta ser desplazado.