El nombre de Marcelo Gallardo suena fuerte en Barcelona

El “Muñeco” Marcelo Gallardo sigue sonando con fuerza en Barcelona como un posible sustituto de Ernesto Valverde, entrenador que camina por la cuerda floja por culpa de las últimas actuaciones y el descontento generalizado que existe en la afición culé.

Gallardo, que cuenta con la aprobación de Lionel Messi, también suma –sin quererlo- adhesiones importantes de figuras emblemáticas de la institución catalana. Uno de sus grandes defensor es nada menos que Pep Guardiola.

El actual conductor del Manchester City supo ponderar las bondades de Gallardo cuando reclamó su presencia entre los mejores del mundo. “Hay cosas que no se explican... Estamos nominados tres entrenadores para mejores del año y nunca está él. Parece que solo existe Europa y no entiendo cómo Gallardo no está señalado como los mejores entrenadores del mundo”, dijo Guardiola.



🔴🔵 ¡SE AGOTÓ LA PACIENCIA! La afición del BARÇA pide la DIMISIÓN de VALVERDE. La encuesta de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/ZRcItz8o6N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 6, 2019

Hoy en la órbita del Barcelona hay consideración hacia el “Muñeco” porque se lo considera el “mejor entrenador de Sudamérica” y nadie desconoce que Messi lo incluyó en su terna como los mejores técnicos en la votación de The Best. Leo eligió en este orden: Guardiola, Pochettino y Gallardo.

Los medios de comunicación ya no ocultan que el nombre del entrenador de River Plate esté siendo considerado. El programa deportivo El Chiringuito precisó que su labor es respetada y se lo considera.

Además, que Guardiola diga: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, es la mejor carta de presentación para el argentino.

Y la voz de Guardiola no es la única que se escucha en el Camp Nou. Andrés Iniesta, por ejemplo, también dejó en claro lo que piensa: "El trabajo que está haciendo Gallardo es sensacional".