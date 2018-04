La noche del terror: desde el apagón al error del árbitro

El hincha de Nacional que ayer fue al Gran Parque Central difícilmente se olvide del partido que su equipo le ganó a Atenas de San Carlos.



Y el recuerdo no será por un resultado histórico (el tricolor ganó 2-1), un golazo o una lesión, sino por todos los acontecimientos que se dieron a lo largo de los 90 minutos.



De movida, el mal tiempo condicionó y mucho a miles de hinchas que prefirieron la comodidad de su hogar para seguir a su equipo, ya que se colocaron poco más de 11.000 localidades.



Pero ya con el encuentro en marcha, el primer episodio tuvo que ver con la red lumínica del Gran Parque Central. En el primer tiempo, el árbitro Christian Ferreyra detuvo el partido porque las luces de la Tribuna José María Delgado no estaban prendidas.



En el complemento, la iluminación volvió a ser tema central. A los 3’ del complemento las luces se apagaron por completo y el encuentro estuvo detenido 15’ hasta que todo volvió a la normalidad.



El fútbol regresó, pero mientras la pelota no rodó, los hinchas de Nacional le pusieron color y alegría a las tribunas del Gran Parque Central iluminando con sus celulares.



Y cuando parecía que esos hechos iban a quedar en una simple anécdota, pero también en una preocupación para el club que el martes recibirá a Santos por Copa Libertadores, todavía había más.



Christian Ferreyra pitó el final del partido. Los jugadores se saludaron y cuando ya estaban en el túnel, los árbitros se percataron de que los 18’ que habían adicionado tras la detención del encuentro aún no se habían cumplido.



Los jueces no pudieron usar los intercomunicadores en la cancha, pero el error fue grande y tuvieron que jugar 5’ más. Y para peor, apenas se completaron 4’. Un papelón.