Fue una noche para encuadrar

Mientras las luces se iban encendiendo rápidamente y los fuegos artificiales daban un marco ideal a la ocasión en el Parque Alfredo Víctor Viera, el capitán y goleador histórico de Wanderers, Sergio “Chapita” Blanco, no se perdía ningún momento y grababa con su celular todo lo que estaba pasando. A su vez, estaba rodeado de jugadores de las categorías formativas e infantiles de la institución en el medio de la cancha.



Así, con la emoción que lo vivió uno de los máximos referentes del club del Prado, también lo vivieron las cerca de 3.000 personas que asistieron anoche al escenario para observar en carne propia el estreno de la red lumínica del escenario bohemio, que sin lugar a dudas le da otra visibilidad a uno de los barrios más lindos de Montevideo.



La ceremonia -muy bien organizada- empezó con la entrega de los Premios Obdulio a jugadores de categorías formativas y del fútbol femenino que fueron distinguidos por sus compañeros por representar fielmente los valores que pregonaba Obdulio Varela.



Cada uno de los premios fueron entregados por personas representativas de la institución y jugadores del actual plantel de Primera División.



Se observó en el Viera a muchos exjugadores, como Darwin Ferreira, Ronald Ramírez y Emiliano Díaz, por citar a algunos ejemplos, y a muchísimos allegados al club.



También hubo un reconocimiento a la Comisión de Obras integrada por Carlos Ham, Agustín Nopitsch y Humberto Ceretta por medio de un presente que les entregaron los tres presidentes por el cual pasó el proyecto de las luces: Fernando Nopitsch (2014-2016), Jorge Nin (2016-2018) y el actual, Gabriel Blanco.



Fabián Coito, técnico de la selección uruguaya Sub 20, y Mario Rebollo, ayudante técnico del maestro Óscar Tabárez, además de exjugadores de Wanderers, tampoco se perdieron la ocasión para estar en el Parque Viera, que realmente mostró una muy buena calidad en la iluminación y un hecho no menor es que las cuatro tribunas quedan debidamente iluminadas, ya que las torres (de 30 metros) fueron colocadas de manera estratégica para que esto sucediera.



Luego llegó el partido, que fue contra Estudiantes de Buenos Aires, un club con el que hay una amistad desde el nacimiento del propio Wanderers.



El entrenador Eduardo Espinel puso un equipo alternativo con algunos titulares, aunque luego hubo muchos cambios, y fue triunfo de la visita 2-0 gracias a los goles de Juan Pablo Ruíz (6’) y de Lionel Altamirano (39’).



De esta forma, Wanderers celebró sus 116 años de vida ayer y lo hizo dando un paso que sus hinchas jamás olvidarán y que le brinda al fútbol uruguayo una nueva cancha con iluminación.

Representantes de la AUF y de varios clubes estuvieron presentes

En la noche de los bohemios se pudo observar a varios presidentes de clubes de Primera División en el Parque Viera. Entre ellos estaban José Luis Palma, el titular de Liverpool, que fue uno de los equipos que le entregó una plaqueta a Wanderers. También se vio a Ignacio Durán (Rampla Juniors) y a Willie Tucci (River Plate). Por otro lado, estuvo presente Ignacio Alonso en representación de la AUF, quien le dedicó unas palabras al acontecimiento, y se observó a Alejandro Balbi y Andrea Lanfranco. A su vez, Fernando Nopitsch -expresidente de Wanderers- fue uno de los más reclamados por los medios, pero prefirió no realizar declaraciones.



Así fue el momento en el que se encendió la red lumínica: