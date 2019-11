Y una noche apareció el "Pitu" Barrientos que fue a buscar Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mediocampista ofensivo con experiencia, de gran manejo de pelota, tiempista, con gran panorama de cancha y mucha sensibilidad en el pie que le permiten poner el pase justo para dejar de cara al gol a un compañero. Todo eso vio Nacional en Pablo "Pitu" Barrientos y por eso lo fue a buscar.

De convencerlo se encargó su amigo, el hoy capitán tricolor, Gonzalo Bergessio. Sin embargo, el desembarco del futbolista argentino en el tricolor no había dejado buenas sensaciones, al menos hasta el jueves a la noche, cuando fue figura en el triunfo de Nacional 4-3 sobre Rampla Juniors.

A los 34 años Barrientos quizás no está para rendir bien en todos los partidos. Es lógico que tenga altibajos, pero lo cierto es que en Nacional ni siquiera había tenido buenas labores. Es verdad también que tuvo muchas menos oportunidades de jugar de las esperadas y, además, para un futbolista de su edad es importante tener continuidad para estar en ritmo de competencia, lo cual no tuvo.

Números Solo 10 presencias del "Pitu"

Barrientos llegó a Nacional con la idea de que fuera el armador de juego del equipo, ese que alimentara a Bergessio para que conviritera goles. El centrodelantero cumplió su parte, porque es el artillero del conjunto tricolor en la temporada (18 anotaciones), pero "Pitu" no tuvo casi la oportunidad de cumplir con su cometido.

Desde su arribo al club para jugar el segundo semestre (Intermedio y Clausura), Barrientos solo tuvo actividad en 10 de los 23 partidos que disputó Nacional, es decir que participó en menos de la mitad.

Fue titular en solo tres encuentros (ante River Plate, Juventud y Rampla) y solo en dos disputó los 90'. Totaliza 368 minutos, lo cual parece muy poco. Incluso durante la rotación que ha hecho de plantel Álvaro Gutiérrez en el segundo semestre, él quedó muchas veces afuera.

Estuvo 17 veces a la orden, por lo cual en seis ocasiones quedó afuera del plantel. Y desde el banco ingresó en siete oportunidades, en tres de ellas para jugar menos de 15 minutos.

A todas luces parece muy poco lo que ha sido utilizado por el técnico, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un refuerzo extranjero al que se fue a buscar con grandes expecatitivas.

También es verdad que cuando jugó no fue solución, pero aquí surge la incógnita: ¿no tuvo continuidad porque no funcionó o no funcionó porque no tuvo continuidad?

figura Barrientos jugó los 90' y fue determinante

La primera gran aparición de Barrientos con la camiseta de Nacional fue el jueves a la noche, cuando fue el dueño de la pelota en el tricolor y la figura preponderante que tuvo el equipo para derrotar a Rampla.

Se movió, bajó a buscar el balón, lo pidió, se hizo cargo, puso muy buenas habilitaciones y metió tres pases de gol: centro perfecto a la cabeza de Bergessio para el 2-1; centro al segundo palo para el cabezazo de Santi Rodríguez en el 3-2 y avivada con pase al primer palo a la salida de un córner para que Sebastián Fernández marcara el 4-3.

Y sí, una noche apareció el "Pitu" Barrientos que Nacional fue a buscar y se convirtió en el futbolista clave para una victoria impostergable. Jugó por detrás de Bergessio en el 4-2-3-1, pero cayendo por ambas bandas para desmarcarse y ser opción de pase.

Cumplió una labor como para quedarse en la oncena y empezar a transformarse en el generador desequilibrante que los tricolores pretenden. No podría haber aparecido en mejor momento: el de la definición del Uruguayo.