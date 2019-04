Los niños uruguayos que disputaron el Mundialito conocieron a Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el 13 de abril, un plantel integrado por 17 niños y cuatro adultos de la Escuelita Barrio Palermo están disputando el Mundialito de Costa Daurada en Cataluña. Ayer, los jugadores tuvieron una sorpresa: visitaron la Ciudad Deportiva del FC Barcelona y conocieron a Luis Suárez.

El entrenador del equipo, Alejandro Ansó, contó que el delantero del Barcelona "leyó la nota de Ovación, se enteró de lo que habíamos pasado y se contactó con nosotros a través de Rafa Cotelo para que vayamos y podamos conocerlo".



La Escuelita Barrio Palermo se consagró campeona del Mini Mundialito de San José en 2018. El premio de ese torneo era un viaje con todo pago para disputar el Mundialito de Costa Daurada, pero el organizador no cumplió. Al contactarse con la organización del torneo en España, se supo que no había un premundialito de clasificación en Uruguay. Esto desembocó en una denuncia por estafa de cuatro clubes contra el organizador.



Tras conocer la historia, los organizadores del Mundialito le dieron un cupo al equipo. Con rifas, ventas de comida por internet, colaboración de dos empresas y apoyo de los padres, se logró cubrir el gasto para el viaje a España y la estadía.

En la mañana del miércoles, el cuerpo técnico aprovechó que jugarían de tarde para hacer el viaje a Barcelona. "Alquilamos un ómnibus y nos fuimos a la Ciudad Deportiva Joan Gamper", relató Ansó. "No fue fácil de coordinar porque nosotros teníamos poco tiempo. A su vez, Luis pidió que no le dijéramos nada a los chiquilines porque aún concretando el encuentro, por la agenda que tienen los jugadores, se podía caer en cualquier momento. Lo manejamos sin decirle nada a los niños y nos mandó decir que el miércoles de mañana podíamos ir".



Los niños se enteraron que viajarían a ver las instalaciones del club y llevaron camisetas y banderas del Barcelona. "Cuando supieron que íbamos a la Ciudad Deportiva preguntaban si no estaría Suárez y nosotros les decíamos 'no, mirá si va a estar, si el día anterior jugó por la Champions League contra el Manchester United, no va a estar'".

Alejandro Ansó junto a Luis Suárez. Foto: Gentileza.

"Estábamos en un huequito, esperando en una sala. Los niños estaban a los gritos. De repente aparece Suárez y se quedaron todos mudos. Y él les dijo '¿qué pasó? se quedaron todos callados'", contó el entrenador.



Suárez estuvo "hablando un buen rato" con el cuerpo técnico y los jugadores. "Nos preguntó por todo, había botijas que lloraban de la emoción. El día anterior lo vieron en la tele y ahora estaban con Suárez.

Es algo que va a quedar grabado para toda la vida para ellos", reconoció Ansó.

Entre los 16 mejores

La Escuelita Barrio Palermo compitió en la categoría 2006 y le tocó compartir grupo con Girona, Gimnástic de Tarragona, Mexico 4D y Pare Manyanet.



En el debut, los uruguayos (que para este torneo cambiaron su camiseta habitual por una celeste) derrotaron a México 4D por 3 a 1. En la segunda fecha se midieron al Girona, uno de los clubes que forman parte del City Football Group que está haciendo una importante inversión en juveniles, cayendo 1 a 0.



En la tercera jornada perdieron 3 a 1 con el Nástic y cerraron el grupo goleando al Pare Manyanet por 9 a 0. Finalizaron en tercer lugar y avanzaron a octavos de final.



Esta mañana disputaron el juego de octavos ante el Levante, equipo que terminó primero en su grupo con puntaje perfecto. Luego de un 0 a 0 en el tiempo reglamentario, los niños fueron a la definición por penales y perdieron 3 a 2 con el elenco levantino.



De esta forma, terminaron entre los 16 mejores equipos de la categoría.



El equipo, que está alojado en Salou, a menos de siete kilómetros de Cambrils donde se lleva a cabo el Mundialito de Costa Daurada, se quedará hasta el domingo para ver el final del torneo.