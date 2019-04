Los niños que representarán a Uruguay en el Mundialito y casi se quedan sin viaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipo va perdiendo, uno de los jugadores se desespera, recibe una falta y le tira una patada a un futbolista rival. Pasa un solo segundo de silencio y se activa el plan de contingencia: el entrenador le dice que salga y llama a uno de los que esperaban afuera para que ingrese a la cancha. El titular pasa la línea de la cancha y uno de los integrantes del cuerpo técnico ya está al lado suyo. Caminando junto a él, inicia una conversación, se sientan en el pasto y lo tranquiliza.

El equipo es la Escuelita Barrio Palermo en su categoría 2006, que se prepara para disputar el Mundialito de Costa Daurada 2019, un torneo internacional de fútbol infantil que se disputará del 13 al 21 de abril en Cataluña y lleva 26 ediciones. El entrenador es Alejandro Ansó (44) y el asistente que acompaña al niño que sale de la cancha es Danilo Bentancor, un estudiante de Medicina de Sarandí del Yi de 19 años.



Son 17 niños de distintos barrios de Montevideo, Canelones y Durazno, junto a cuatro entrenadores que estarán participando de un torneo que se disputará en Cambrils en el que habrá equipos como el Real y el Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Inter o Liverpool. De hecho, en la fase de grupos se enfrentarán al Girona y al Nástic de Tarragona. La categoría 2006 de la Escuelita Barrio Palermo representará a Uruguay, pero estuvieron a punto de que eso no ocurriese.



En 2017 y 2018, los jóvenes participaron de un Mini Mundialito en San José, siendo campeones en su categoría en ambas ocasiones. Pero el torneo de 2018 tenía un ingrediente especial: desde la organización se informaba que el equipo ganador se clasificaría al Mundialito que se disputará en Cataluña. Sin embargo, el organizador no cumplió con el premio. Al contactarse con la organización del torneo en España, Ansó supo que no había un premundialito de clasificación en Uruguay. Esto desembocó en una denuncia penal por estafa presentada junto a otros tres clubes. Los niños se iban a quedar sin el torneo que soñaban disputar.

Alejandro Ansó, entrenador de la Escuelita de Barrio Palermo. Foto: Leonardo Mainé

“Salimos campeones, terminó el torneo y fuimos a averiguar lo del premio. Nos dijeron que íbamos a viajar y que tendríamos información más adelante. En ese tiempo, nos enteramos que la organización del Mundialito no tenía conocimiento de este torneo y nos advirtieron que se podía tratar de un fraude”, recuerda Ansó.



“Tuvimos reuniones con el organizador donde le hicimos saber que teníamos sospechas, se le exigió la documentación que decía tener y nos dijo que en dos o tres días nos iba a pasar a todos el contrato firmado. Pasaron varios días y no apareció más. Se fue del grupo de WhatsApp que había formado. No dábamos crédito a los que pasaba”, reconoce.



Para evitar semejante desilusión, se hicieron gestiones con la organización del Mundialito para que la Escuelita Barrio Palermo pudiera participar. Fueron admitidos y registrados en el torneo, pero había que conseguir el dinero para llegar a Cataluña y alojarse.



Tenían que pagar 2.000 dólares por niño para cubrir el gasto de la inscripción, los pasajes y la estadía completa, más el gasto del cuerpo técnico. Recibieron colaboraciones de Fábricas Nacionales de Cerveza y de Distribuidora Algorta, aunque hasta el momento no lograron conseguir un sponsor. Ansó relató que “se hizo de todo: se vendieron rifas, había padres que vendían pizza por internet, se trabajó muy fuerte y hubo colaboración de los padres”. Finalmente, se llegó a lo necesario y sacaron pasaje rumbo a España.

Los viajeros 17 futbolistas y 4 miembros del cuerpo técnico Jugadores

Iker Ansó - Juventud Unida

Julen Ansó - Juventud Unida

Patricio Sequeira - Juventud Unida

Lloyd Cuello - Juventud Unida

Kevin Sotto - Juventud Unida

Richard Píriz - Juventud Unida

Emiliano Silva - Juventud Unida

Facundo Techera - Juventud Unida

Axel Cabrera - Enrique López

José Francisco Irureta - Enrique López

Thiago Moraes - Estrella del Sur

Ignacio López - Mirador Rosado

Santiago Pons - Independiente de Lezica

Juan Álvarez - City Park

Facundo Acosta - Malvín Alto

Ezequiel Rodríguez - Nacional de Sarandí del Yí

Joaquín Rivero - Barrio Sur



Cuerpo técnico

​Alejandro Ansó - Entrenador

Eduardo Pellejero - Ayudante de campo

Danilo Bentancor - Asistente

Walter Maceiras - Entrenador de goleros

Grupo del torneo Girona (España)

Gimnástic de Tarragona (España)

México 4D (México)

Escuelita Barrio Palermo (Uruguay)

AE Pare Manyanet (España)

Prepararse.

El 11 de abril partirán rumbo a España. Se alojarán en Salou, a menos de siete kilómetros de Cambrils, donde se disputará el torneo. El ayudante de campo Eduardo Pellejero (41) relata que los niños están “contando los días” para el viaje. Él, mientras tanto, prepara a su familia para estar varios días sin su presencia. “Tengo una nena de dos años y un niño de 11. El más grande lo tiene más asumido, pero a la nena no le ha caído la ficha”, cuenta.



Walter Maceiras (64) se integró al cuerpo técnico de la Escuelita Barrio Palermo tiempo después del Mini Mundialito para entrenar a los goleros. En los últimos días llegaron las camisetas que van a utilizar en el torneo y los niños se llevaron una sorpresa: cambiaron el blanco con rayas negras y rojas habitual por el celeste. “Nosotros los incentivamos para que la camiseta celeste sea bien representada en el Mundialito y todo el sacrificio que se está haciendo”, indica Walter.



En el caso de Bentancor, será su primer viaje en avión y se muestra tan entusiasmado como los niños: “Es distinta la realidad de acá a la del fútbol europeo. Van clubes de los cinco continentes, de más de 50 países. Va a ser una experiencia única y para muchos irrepetible”.



Juan Francisco Irureta, uno de los jóvenes jugadores, sabe que a los cinco años hizo un viaje en avión pero no recuerda mucho, por lo que esta será una experiencia prácticamente nueva para él. Cuenta que en sus historias de Instagram, los jugadores llevan una cuenta regresiva para el vuelo. “Me gustaría jugar contra los mejores: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid”, dice.



El equipo está acostumbrado a jugar torneos de fútbol siete, pero en Cambrils se jugará con equipos de 11. Por eso se preparan disputando partidos amistosos dos veces por semana con las captaciones de equipos profesionales como Defensor Sporting, Racing o Rentistas.



Pese a lo que los llevó a tomar la vía judicial, Ansó reconoce que “nunca manejamos la posibilidad de no ir” porque se lo habían prometido a los niños. “Eso hizo que nos tomáramos esto en serio y decir ‘esto es por ellos, lo tenemos que conseguir’. Y hoy les estamos cumpliendo el sueño”, cuenta con satisfacción ante lo que espera que sea un viaje que “les quede para toda la vida”.

Mundialito.

Entrenamiento de la Escuelita Barrio Palermo. Foto: Leonardo Mainé.

El torneo es organizado por la Escuela Internacional de Fútbol Ricardo Godoy está en su 26ª edición y se disputará en seis categorías por año de nacimiento de los jugadores, de 2006 a 2011. La generación más grande jugará en modalidad de fútbol 11 y los demás en fútbol 7. Participarán más de 300 equipos y 5.000 niños de 40 países.



En el Mundialito han participado algunos futbolistas que en la actualidad militan en equipos de elite, como Vinicius, que participó en 2012 con el equipo infantil del Flamengo y hoy juega en Real Madrid. Otro que estuvo en el torneo fue José Luis Gayá, que disputó el torneo en 2007 con el infantil del Valencia, club en el juega actualmente. También estuvo Lucas Paquetá, en 2009 con el plantel del União FC. Ahora es pieza clave del Milan de Gattuso.