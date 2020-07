Un niño de 12 años fue el responsable de los insultos racistas a Zaha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wilfried Zaha agradeció a la Policía de Midlans por "su rápida acción" sobre el abuso racista que recibió antes del viaje de Crystal Palace para enfrentar al Aston Villa el domingo, porque se arrestó a un niño de 12 años. El futbolista marfileño dijo que las personas, cualquiera sea su edad, no pueden "esconderse detrás de las redes sociales" e insistió que es necesario educar a las personas para acabar con el racismo.

Zaha dijo en Twitter: "Quiero agradecerles por todos sus mensajes de apoyo. También me gustaría agradecer a la policía de West Midlands por su rápida acción al hacer un arresto. La gente necesita entender que, sea cual sea su edad, que su comportamiento y sus palabras tienen consecuencias y que no puede esconderse detrás de las redes sociales".

Además, agregó: "Es importante que las plataformas de redes sociales hagan lo que hicieron ayer y busquen a estas personas y las eliminen. Esta no es la primera vez que recibo mensajes como este, ni tampoco soy el único jugador que recibe mensajes como este, sucede todos los días. Quiero agradecer a todos por el amor y el apoyo, ¡pero ya es suficiente! No es suficiente estar disgustado por estos mensajes que recibí y seguir adelante. No basta con decir #noalracismo. Necesitamos acción, necesitamos educación, las cosas necesitan cambiar".

En los mensajes que recibió Zaha se escribió: "Mejor no anotes mañana negro" antes de agregar "iré a tu casa vestido como un fantasma".