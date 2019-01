Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

César Luis Menotti , flamante Director de Selecciones Nacionales de la AFA , aseguró hoy que "no tengo ninguna duda de que Messi estará en la selección", en una conferencia que sirvió para la presentación de su cargo, y en la que que estuvo acompañado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.



En la presentación oficial, Tapia le entregó la camiseta albiceleste con el número 8 y su nombre. Al ser consultado por Lionel Messi , Menotti aclaró: "No tengo ninguna duda de que Messi estará en la selección. Jugar en la selección es una invitación, no una obligación", dijo.

Y fue determinante en que la selección debe ser lo más importante para un jugador. "Sería feo que un club no le permita a un jugador entrenar con la selección. Intentaré unificar criterios con los dirigentes y los entrenadores de los clubes", añadió.



"Nunca había entrado al predio de Ezeiza. Tapia fue el primero que me invitó", aseguró Menotti. Además, se mostró preocupado al reconocer que es poca la gente que mira a la selección. "Es el equipo que tiene la obligación de conquistar a la gente otra vez, y los futbolistas tienen que jerarquizar el equipo".