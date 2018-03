Nike sería el gran socio del Real Madrid para el fichaje de Neymar

Real Madrid podría encontrar un buen socio para lograr el transferencia del siglo, según lo reveló el diario As. Aparentemente, la firma Nike está dispuesta a financiar parte del fichaje de Neymar del PSG al Madrid como parte de un movimiento estratégico que le permita llegar a un acuerdo con el club blanco para patrocinar su camiseta.



Según el diario madrileño, “Nike quiere pescar en río revuelto ya que actualmente el Madrid sigue siendo el club con más seguidores en el mundo, pero es el que percibe menos dinero por el patrocinio de su indumentaria de los considerados grandes. La entidad blanca tiene contrato con Adidas hasta 2020 y percibe 40 millones de euros al año. Ese contrato se rubricó en 2012”.



AS recordó que los papeles de Football Leaks revelaron hace unos meses que “Adidas y el Real Madrid estaban renegociando ese contrato. Fue Der Spiegel quien lo publicó. Adidas le ofrecía al Madrid 1.000 millones de euros por diez temporadas (100 millones anuales), desde 2015 a 2024”. Finalmente, el contrato no se firmó y aún sigue vigente el que termina en 2020.



Debido a esta participación de Nike, esos 400 millones de euros por los que el padre de Neymar dijo al Madrid que se daría por satisfecho la propiedad qatarí del PSG por Neymar ya no parecen tanta locura si detrás está un socio tan grande.



AS agregó que “la operación podría precipitarse este mismo verano. No haría falta esperar a 2020 para que Adidas termine con el Madrid. En los últimos años ha habido varios equipos que han roto con una marca deportiva antes de que expirase el contrato. Lo hicieron Chelsea y Milán. El movimiento del Chelsea fue en octubre de 2016. Le quedaban seis años con Adidas y firmó con Nike hasta 2032 a razón de 66,3 millones de euros. Le costó romper con Adidas, según la propia entidad londinense, alrededor de 45 millones de euros.

Por su parte, el Milán acaba de anunciar que termina su relación con Adidas, con quien tenía contrato hasta 2023 (20 millones al año). Y anunció que ya a partir del año que viene vestirá Puma aunque, curiosamente, por una cantidad muy similar (unos 20 millones al año)”.