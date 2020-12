Nicolás Sosa es todo un León: fue campeón en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

León se consagró como campeón del torneo Guardianes de la LigaMX. Y consiguió el octavo título de su historia derrotando a Pumas en la final, la primera sin público en el país azteca. Un uruguayo levantó esa copa: Nicolás Sosa , el hijo del “Mosquito”, el delantero ex Cerro Largo y Racing.

Con el título bajo el brazo, Nicolás apareció hace una semana en Melo y le dio una sorpresa a su familia. Vino a pasar la Navidad, pero ya el sábado emprende el regreso al estado de Guanajuato, donde está ubicada la ciudad de León.

“No sabían nada, les llegué de sorpresa. Al menos puedo estar unos días con ellos, más teniendo en cuenta que a mitad de año no pude venir por la pandemia. Si no venía ahora, tenía que esperar hasta junio y es mucho tiempo sin verlos”, explicó el delantero justo antes de partir hacia la laguna Merín, con su hermano Sebastián.

“Llegar a un club como el León, que es muy lindo y muy bien manejado por el grupo Pachuca y ya ser campeón y teniendo minutos es un orgullo muy grande. Venía de un año complicado como el que tuvimos con Racing y ya ser campeón en el fútbol mexicano, que no es nada fácil, fue algo muy lindo para mí” dijo Nicolás.

“El año pasado fue complicadísimo, nos tocó descender con Racing, por más que en lo personal me fue bien, lo grupal es siempre lo que te marca. Y pasé al fútbol mexicano para ser campeón en una liga muy competitiva y muy difícil”, añadió quien llegó a León en enero de este año.

Rodeado.Nicolás Sosa con los trofeos que ganó su equipo, el León mexicano

Estaba en Cancún de vacaciones con su familia, y el día en que regresaron a Uruguay lo llamó su representante, Rafael Monge, para decirle que se tenía que volver a México porque León había comprado su pase. “Después me enteré que Paulo Pezzolano me había recomendado. Y eso fue algo muy lindo también, porque me recomendó un técnico uruguayo que ya estaba allá”.

La adaptación no fue sencilla para Nicolás. No tanto por el fútbol azteca sino por la forma en que juega León. “El equipo juega muy bien pero me costó un poco acostumbrarme, hasta que entendí bien la idea. Yo estaba acostumbrado a que me tiraran centros al área y en León cuando el extremo va desbordando, como 9 tenés que acercarte para jugar. Tenés que mostrarte y tener mucha movilidad para ser siempre opción de pase. Me llevó un par de meses adaptarme, pero luego pude sumar muchos minutos tanto de titular como entrando de cambio”.

costumbres El desayuno con huevos revueltos con chilaquiles A pesar de que lleva once meses en León no conoce mucho la ciudad porque casi no sale. Y no probó mucha comida mexicana porque no le gustan las cosas picantes. Pero algunos platos le terminaron convenciendo. “Los tacos de costilla que son muy ricos y también me acostumbré a desayunar con huevos revueltos con chilaquiles, que son un poquito picantes, pero al final me terminaron encantando”, contó.

Aseguró, a su vez, que por ahora no hay novia mexicana. “Estoy enfocado en lo mío y dejo que las cosas fluyan. Claro que conocí algunas mexicanas, pero onda amigos nada más”, dijo riendo el joven de 24 años.



Siempre estuvo acompañado. Los primeros tiempos por Santiago su mejor amigo, y luego cuando él se volvió fueron por otros dos Damián y Matías. “Justo no estaban haciendo nada, y los invité a que fueran a acompañarme. Cuando llego de entrenar tengo la comida pronta y me ayudan en la limpieza de la casa, además de la compañía que es lo más importante”, dijo quien tiene contrato hasta 2023. “Uno tiene que tratar de quedarse lo más posible para hacer la diferencia económica y asegurarse el futuro”.

Coronavirus

La pandemia pegó fuerte en México. En León hubo varios casos positivos y Sosa fue uno de ellos. “Muchos lo tuvimos. Por suerte fui asintomático, no sentí nada, pero me perdí cuatro fechas del torneo. La pasé bien a pesar de que fue un momento difícil para todos. Pero como yo le decía a mis amigos tenía la posibilidad de estar viviendo bien en una casa con todas las comodidades, sin problemas económicos y que no me faltara nada”, explicó refiriéndose al fraccionamiento privado Gran Jardín donde está ubicada su casa. A unos 25’ del entrenamiento.

Elegante. Nicolás Sosa como presentador durante la renovación de Joel Campbell.

Durante el período de pandemia le tocó participar con su equipo en la eLigaMX, el torneo de playstation organizado por la FIFA y también salió campeón. Y tras el torneo hasta le tocó ser la figura pública, representando al club. Y tuvo que hacer la presentación en la renovación de Joel Campbell.

Por estas horas se pone al día con la tranquilidad de Melo. Saliendo a andar en bicicleta o pasando unos días en la laguna Merín, un lugar donde disfrutó gran parte de las vacaciones de su infancia.