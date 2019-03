Nicolás Sosa es el antigrande: le anotó a Nacional y a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos goles en el torneo Apertura y ambos a los equipos grandes. Anotarle a Nacional y a Peñarol no es para cualquiera y Nicolás Sosa lo ha conseguido, igualando lo hecho por Rodrigo Pastorini, en su caso con la camiseta de Wanderers.

El delantero de Racing estuvo a punto de amargarle el día a Nacional el sábado 2 de este mismo mes cuando en el Nasazzi y faltando 12 minutos para el final del partido, armó una gran jugada individual encarando por el medio, sacándose de arriba a dos rivales con caños incluidos y definiendo bajo para poner el 1-0. Sobre el final, cuando faltaban solo dos minutos, el equipo empató el partido con otro golazo, en su caso convertido por Brian Ocampo desde afuera del área.



Anoche Nicolás llegó hasta el Campeón del Siglo para iniciar el partido en cancha, algo que no había ocurrido en aquel juego de la tercera fecha, en el cual había comenzado en el banco y reemplazó a Líber Quiñones a los 64 minutos.



Tuvo poca participación en el primer tiempo, porque Racing se encontró en desventaja desde el minuto 4 y priorizó frenar a un Peñarol decidido a liquidar el partido rápidamente. La Escuelita consiguió ese objetivo (incluso no le cobraron dos claros penales en una misma jugada, por falta primero y mano luego de Estoyanoff en ambos casos) y después sí, en el entretiempo Juan Tejera soltó un poco más a su equipo (pasó de un 4-1-4-1 a un 4-4-2) y el conjunto de Sayago dio vuelta el marcador. Y una vez más el que puso el gol para que su equipo estuviera arriba fue Nicolás Sosa, con otra muy buena jugada y mejor definición.



No fue tan espectacular en el desarrollo como la que hizo frente al tricolor en el Nasazzi, pero sí tuvo una gran factura técnica, porque picó por izquierda, recibió la habilitación de Diego Arismendi, enganchó hacia el medio, encaró a Cristian Lema y aprovechó una mala marca del zaguero de Peñarol (en lugar de taparle el arco le tapó la banda) para sacar un derechazo combado que se metió pegado al segundo palo luego de un pique previo para marcar el 2-1 a los 55’.



Sobre el final Peñarol empataría, pero Racing sumó su cuarto punto consecutivo y no perdió ante ninguno de los dos grandes, en buena medida gracias a los goles de Nicolás Sosa, que solo lleva dos tantos, pero de gran valía.