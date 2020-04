Nicolás Schiappacasse: “Me encantaría jugar en Peñarol, es un sueño”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Schiappacasse está en cuarentena obligatoria en Portugal debido al coronavirus y mientras espera para poder volver a jugar en el Familicao, contó que en el último período de pases su nombre sonó para reforzar a Peñarol.

“Hubo contactos con mis agentes, pero solo de algunos dirigentes. El tema era que estaban esperando por otros delanteros y no sé qué pasaba con el ‘Toro’ Fernández y algunos más que estaban en carpeta”, le contó el delantero de 21 años al programa “100% Deporte” (Sport 890).

Schiappacasse dijo también que “a mí personalmente no me llamaron ni los dirigentes ni tampoco Diego Forlán. Solo hubo contactos con mis representantes pero no pasó más nada”.

"Peñarol es el club más grande de Uruguay con mucha historia, lo pienso además como una vidriera para poder volver a la selección que es un anhelo poder volver. Me encantaría jugar en Peñarol, soy hincha y es un sueño para mí”, contó el delantero, agregando que "si no llega nada de Peñarol, creo que seguiré en Europa. Puede haber algo de España y Holanda".

Por otra parte y consultado si aparece la chance de ponerse la camiseta tricolor, Schiappacasse fue claro: "Siempre pienso en poder jugar en Pañarol, es un sueño para mí. Yo soy un profesional pero no iría a jugar a Nacional. Munúa me llamó cuando él estaba en Cartagena, pero no pasó más nada. Gustavo es muy buena gente".



“El día que se rumoreó tanto lo de Peñarol llegué a ver hasta una foto mía arriba de un avión que era con photoshopp. No podía creer hasta dónde puede llegar la gente”, explicó el delantero que mantiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2023.

Consultado acerca de las lesiones que ha tenido a lo largo de su corta carrera, Schiappacasse fue claro: “En todos los equipos que estuve me lesioné y esa fue mi mala suerte, por eso no logré tener tanta continuidad. La verdad no sé por qué tantas lesiones. A veces me lo pregunto con mis padres y no encuentro respuestas. Cuidados tengo, entreno bien y la verdad no tengo ni idea por qué llegan las lesiones, pero obvio que me preocupa porque me lesiono y estoy por recuperarme, pero siempre aparece otra”.

“Salgo cuando puedo salir, sino no salgo. Me cuido con las comidas y trato de entrenar siempre de la mejor manera", agregó.