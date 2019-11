Nicolás Lodeiro: "Hoy estoy feliz acá, pero si llega algo para mejorar estoy abierto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 10 de noviembre, Nicolás Lodeiro consiguió su quinto título en Estados Unidos tras consagrarse campeón una vez más de la MLS (Major League Soccer) con su equipo el Seattle Sounders. Un título especial, ya que, fue el primero siendo el capitán del equipo.

El sanducero habló en el programa Último al Arco, de Sport 890 y tocó temas como su futuro en el actual club, su deseo de volver a Europa y el regreso a la institución que lo vio nacer como futbolista profesional: Nacional. También se refirió a su rol como capitán y sobre el crecimiento de la MLS.

“Quisiera quedarme para siempre, pero hay cosas que a uno lo hacen pensar, como el volver a jugar en algún momento a Nacional. Sabemos que en el fútbol aparecen desafíos nuevos, y hasta mi último día como futbolista buscaré seguir creciendo y nuevos objetivos. El fútbol es totalmente cambiante. Hoy estoy feliz acá, pero si llega algo para mejorar estoy abierto”, afirmó.

El pensamiento de volver a vestir la camiseta tricolor siempre rondea por su cabeza y aseguró que no solo depende de su voluntad, sino que también del momento. “Soy consciente de que a Nacional quiero volver estando en buenas condiciones, no sólo para retirarme. Quiero volver a mi casa para rendir, para estar en competencia y para seguir dándole cosas. No seré el Nicolás de cuando me fui, pero las ganas estarán presentes el día que me toque volver”, comentó.



"No es algo pendiente porque tuve un paso por uno de los cuadros más conocidos como el Ajax, aunque no sea en una de las ligas más fuertes. Me agarró algo joven y siento que no pude disfrutarlo como lo disfrutaría hoy. Hoy sería otro desafío personal y otro sueño; jugar en Europa un rato más y demostrar que tengo condiciones como para jugar ahí”, agregó sobre su deseo de volver al Viejo Continente.

El futbolista de 30 años, también recordó que en Boca Juniors se sintió cómodo y que lo "trataron muy bien", que le guarda "un gran cariño", y eso le hace "imposible decirle no a Boca". También aclaró que: "uno quiere volver a Nacional o a Boca, pero su club no quiere que se vaya". "No está sólo en mis manos”, aseguró.

Este año, el primer como capitán del Seattle Sounders comentó que se le hace "un poco más difícil" llegar hacia sus compañeros extranjeros, y que intenta demostrar "con el ejemplo; siendo buen compañero y entrenando más que todos. Para que no te vean solo con la cinta, sino como un líder dentro del vestuario".

"Cuando arrancan los playoff empieza otra competencia. Hubo equipos a los que les fue mejor que a nosotros en la fase regular, pero en los playoff son todas finales. Tratamos de tocarles algo íntimo a los compañeros y a medida que íbamos avanzando aumentaba la motivación”, remarcó.

“La MLS está en crecimiento y me pone contento que jugadores uruguayos de buen nivel, que antes preferían irse a Europa, vengan para acá. Diego Rossi hizo tremenda campaña y se merecía ser campeón. Para mí fue el MVP de la temporada. Brian Rodríguez es tremendo jugador, lo pagaron muchísimo y está demostrando en la selección. Cuando vino Diego Polenta rindió y ayudó a su equipo”, elogió.