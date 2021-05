Nicolás de la Cruz dio positivo de COVID-19 en Buenos Aires y debe esperar a un nuevo PCR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás de la Cruz, que ya se había recuperado del COVID-19 hace días, dio positivo cuando se sometió al test en el puerto de Buenos Aires para viajar a Uruguay y así unirse al resto del plantel, que ya se encuentra entrenando para la doble fecha de las Eliminatorias de Catar 2022.

Ahora el centrocampista se encuentra a la espera de un PCR para confirmar el resultado que, en caso de ser positivo, lo dejaría afuera de los partidos frente a Paraguay y Venezuela y significará una baja importante para el equipo de Tabárez.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué fue dado de alta si aún tenía el virus? De la Cruz jugó con River Plate el partido del pasado martes ante Fluminense por el Grupo D de la Copa Libertadores, luego de "haberse recuperado" de COVID-19, ya que había le habían dado el alta.

Pero no la pasó muy bien durante el encuentro: "Sufrí mucho todo el partido, no te voy a mentir. No podía salir del ahogo, me sentía pesado y lento. Prácticamente no entrenamos y después de 10 días de estar en cama, es prácticamente inhumano. Pero así estaba estipulado y quería demostrarle al equipo que podía estar presente por todo el esfuerzo que hicieron la semana pasada", había declarado el uruguayo a lapaginamillonaria tras finalizar el partido.