Nicolás "Coto" Correa: “No podemos desesperarnos”

-¿Cómo llegan al debut en la Libertadores?



-Bien, con toda la ilusión de jugar el torneo más importante que hay a nivel continental. Y sabiendo de la dificultad de la altura, que va a ser un obstáculo más. Sobre todo ahora que la Conmebol te obliga a subir seis horas antes del partido a La Paz. Eso complica las cosas todavía más, pero vamos con la esperanza de hacer un gran partido y traernos algo importante. Vamos en busca de la victoria. Esa es la idea para luego poder definirlo con tranquilidad en casa.



-¿Vos cómo te llevás con la altura?



-Bastante bien, en el 2014 jugamos dos partidos allá y estuvimos a la altura. En lo personal me sentí bien. Pero depende mucho de cómo estés ese día, cómo te sientas y cómo esté el clima. Va en cada uno. Lo importante es el trabajo que hemos hecho desde el primer día, que estuvo siempre basado en este partido que estamos a horas de jugar. Y confiamos en ese trabajo.

-La línea de cuatro es nueva, con dos que recién llegaron como Perg y Villoldo, además de Emanuel Beltrán que el año pasado alternaba ¿se han adaptado?



-Uno trata siempre de adaptarse, sobre todo por los años que llevo jugando y también por mi forma de ser. Hay que acostumbrarse rápido a los nuevos compañeros y también a lo que quiere el cuerpo técnico. Obvio que ha sido un cambio importante porque se fueron jugadores que eran fundamentales y que le dejaron muchas cosas al club.



-A propósito de los que se fueron, entre los que está Cardacio, ¿ahora sí vas a ser el capitán?



-Este año sí. Salvo que vuelva Cardacio, je. Pero no creo que vuelva. Este año sí voy a ser el capitán. Ojalá que salga todo bien y que este sea un gran año para todos nosotros.



-Y a la idea del “Polilla”, ¿se han acostumbrado bien?



-Es un técnico de la casa. Sabe a lo que apunta el club y lo que quiere la institución. Además, ya ha ganado con Defensor Sporting, ha sido Campeón Uruguayo. Eso también ayuda, es un respaldo para los jugadores, sobre todo para los más jóvenes. Creo que ya hemos captado lo que quiere.



-Lo que pide, ¿es muy diferente a lo que hacían con Acevedo?



-Lo importante es que es un ganador, como Eduardo. Son buena gente los dos y muy respetados, no sólo acá en Defensor Sporting sino en el ambiente del fútbol uruguayo. Y a eso hay que sumarle que tienen una muy buena relación entre ellos. Por eso ha sido todo más fácil. Mantenemos una misma línea, aunque con otro estilo.

-Vas a tener que marcar a Marcos Riquelme, el argentino que el domingo le hizo dos goles a Wilsterman en el debut del torneo Apertura boliviano. ¿Lo estudiaron?



-Estamos en eso. No sólo lo estudiamos a él, sino a todos. Tratamos de tener la mayor información posible, porque Bolívar es un equipo nuevo, que se ha reforzado con diez jugadores, muchos de ellos extranjeros. Y eso es algo que podemos tener a favor, porque los nuevos también tienen que adaptarse a jugar en la altura. Vamos con la intención de hacer un gran partido y conseguir la victoria.



-Supongo que un empate también es un buen resultado.



-Todo lo que puedas traerte de allá es importantísimo. Pero no nos apartamos de la idea de conseguir una victoria, aunque luego hay cosas que pueden ir cambiando, como el trámite del partido. Y cómo te sentiste; si la pasaste bien o la pasaste mal. Hay que tener la idea clara de lo que vamos a buscar, pero sin desesperarnos porque tenemos el obstáculo de la altura.



-Que vayan a jugar recién la primera fase de la Copa, ¿influye? ¿Lo piensan?



-No, ¿para qué? Hay que ir partido a partido. Hoy solo pensamos en Bolívar.