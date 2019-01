Acevedo, el jugador que no estaba en los planes de nadie y hoy es figura en la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Uruguay sumó un punto ante Venezuela en la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano sub 20 gracias a un gol anotado por Nicolás Acevedo, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en este torneo. Pero ese gol quizás no habría ocurrido, si no hubiera sido por un cambio de puesto que le valió la llamada a la selección.

Alejandro Recalt trabaja hace un año en el departamento de prensa de Liverpool, el equipo al que el hoy jugador de la selección juvenil llegó junto a su hermano Luis (delantero que anotó seis goles la pasada temporada en Cerro), luego de su paso por el fútbol infantil. Recalt cuenta a Ovación que el joven de 19 años entró a la escuelita del club como volante de marca, pero ya en sexta división pasó a jugar de zaguero.



Nacido en 1999, el "Cacha" Acevedo formó la zaga de esa generación del equipo negriazul (que ha conquistado el Uruguayo sub 16 en 2016 y el de Tercera División en 2018) junto a otro compañero de la sub 20, Sebastián Cáceres. Sin embargo, mientras Cáceres recibía convocatorias a la selección uruguaya sub 15, luego a la sub 17 y se sumaba desde el inicio a la preparación de la sub 20, Acevedo no entraba en el radar celeste.

RELACIONADAS Navarro y Albín, los autores de los goles en el último triunfo ante Venezuela By Pablo Cupese Navarro y Albín, los autores de los goles en el último triunfo ante Venezuela Navarro y Albín, los autores de los goles en el último triunfo ante Venezuela Con la Celeste hasta el final del hexagonal By Edward Piñón Con la Celeste hasta el final del hexagonal Con la Celeste hasta el final del hexagonal Así será el camino de la Celeste en el hexagonal final By Emiliano Esteves Así será el camino de la Celeste en el hexagonal final Así será el camino de la Celeste en el hexagonal final

Con 18 años, no era fácil que el "Cacha" Acevedo lograra hacerse un lugar en la selección, a pesar de ser un central. Además de Cáceres, ya venían de las categorías anteriores Edgar Elizalde, Mathías Laborda y Bruno Méndez, que integran el plantel actual de la sub 20, a quienes se sumó Ronald Araújo, el futbolista que el año pasado fue contratado por el Barcelona, club que no accedió a cederlo para el Sudamericano.

Nicolás Acevedo en el partido entre Uruguay y Argentina. Foto: Efe.

En 2018, Paulo Pezzolano y su cuerpo técnico se hicieron cargo del equipo de primera división de Liverpool y se llevaron a algunos juveniles para la pretemporada. Entre ellos estaba el "Cacha", que integró la zaga suplente de la pretemporada. Regresó a Cuarta y disputó el Apertura de la categoría. "Ese semestre hizo cinco o seis goles", una cifra interesante para un zaguero.



En el segundo semestre pasó a jugar en Tercera. En ese momento, relata Recalt, el cuerpo técnico de la primera pidió a los entrenadores juveniles que probaran a Acevedo de volante de marca, algo que los entrenadores Gabriel Oroza y Carlos Aguiar habían hecho en algunas ocasiones. Empezó a jugar fijo en ese puesto y lo hizo con tan buen nivel que empezó a compartir entrenamientos con el plantel de primera.



El 14 de octubre de 2018, en la fecha 12 del Clausura, debutó en la primera de Liverpool saliendo como titular ante Defensor Sporting, jugando como volante de marca. Liverpool ganó 2 a 1 y el "Cacha" no salió más. Terminó disputando las tres fechas restantes del torneo, alcanzando cuatro participaciones al hilo.

Nicolás Acevedo en su debut ante Defensor Sporting. Foto: Francisco Flores.

En esos últimos dos meses del 2018 pasó todo. "La primera citación es después del debut con Defensor, lo llamaron a la semana", recuerda Recalt.



Debutar en primera, afianzarse como titular y una llamada de Fabián Coito para sumarse a los entrenamientos de la selección sub 20, que estaba a punto de disputar el Sudamericano de la categoría en Chile. Ese fue el final del año de Acevedo.



Al igual que en el primer equipo de Liverpool, el "Cacha"se sumó a la sub 20 y no salió más. Fue confirmado en el plantel para el Sudamericano y ha disputado los 450 minutos de Uruguay en el torneo, siendo uno de los futbolistas de mejor rendimiento en el equipo de Coito.



Recalt cuenta a Ovación que en el club destacan que "se metió por la ventana (en el plantel de la sub 20) porque no estaba en los planes de nadie. Ni nosotros pensábamos que iba a estar convocado. Y hoy es el dueño del medio de la cancha".



Como si fuera poco, le dio un punto a la Celeste en el inicio del hexagonal final con su tanto ante Venezuela. Todo gracias a un cambio de puesto, que también le cambió la carrera.