"Nico" López: "Tengo muy presente la meta de jugar en la selección uruguaya"

Luego de ser figura en Nacional, la carrera de Nicolás López encontró una gran estabilidad en el Inter. Sus buenos rendimientos en el equipo de Porto Alegre le valieron la transferencia a Tigres de México donde se encuentra actualmente y donde espera triunfar.

En diálogo con Ovación, el "Diente" hizo referencia a los pasajes por sus anteriores clubes, el regreso de Munúa a Nacional y también la ilusión de vestir la camiseta de la Celeste.

–Con 26 años, ¿Cómo es tu presente en el fútbol? ¿Fue una decisión acertada irte este año a jugar a México?



-Estoy muy feliz en México, la estructura del club es fantástica y Tigres siempre lucha por los títulos. A todos los jugadores les gusta esta competitividad, espero poder construir una hermosa historia como lo hice en los otros clubes que visité.

–Previo a la Copa América del año pasado, se rumoreó que tu nombre estuvo en una lista de 40 futbolistas para una preselección, ¿alguien de la selección te confirmó esto? ¿Por qué pensás que después de buenas actuaciones en las juveniles de Uruguay nunca te han tenido en cuenta para la mayor?

-Escuché estos rumores en la prensa y estaba muy feliz de ser recordado, es el sueño de cada jugador defender la selección de su país y conmigo no es diferente. Tengo muy presente la meta de jugar en la selección uruguaya y daré todo lo posible para poder usar la celeste nuevamente.

-¿A qué delantero del mundo admirás o a quién mirás para imitar ciertos movimientos o acciones de juego?



-Me gusta mucho el fútbol de Neymar

-¿Qué te dio tu pasaje por el Inter? ¿Fueron los mejores años en tu carrera deportiva?

Estuve muy feliz en el Inter, la ciudad es maravillosa y los hinchas tienen un gran amor por el club. Pude marcar goles y asistencias importantes y ayudar al Inter. Fue un momento hermoso en mi carrera.

-¿Tenés planificado volver a Nacional a corto plazo o es un anhelo para un futuro más lejano?

Nacional es el club al que le debo todo, tengo un gran afecto por los hinchas, por la institución. Sueño con volver algún día, poder volver a jugar a un alto nivel para alegría de los hinchas. Pero hoy mi enfoque y mi momento están en Tigres y estoy muy agradecido por la oportunidad de defender esta camiseta aquí en México, tengo mucho que dar por el club.

–Si bien tuviste buenas actuaciones en tu último pasaje en Nacional, las lesiones te persiguieron en algunos partidos importantes, ¿ese aspecto fue la espina que te quedó? Por ejemplo no haber estado al 100% en el partido de cuartos de final de la Libertadores contra Boca.

-Desafortunadamente tuve algunas lesiones que me hicieron daño, pero eso es parte de la carrera de cualquier jugador. A lo largo de mi carrera, he evolucionado mucho técnica y físicamente y esto me ha dado una estructura física mucho mejor para mantenerme alejado de las lesiones.

–Habías estado con Munúa como DT en ese entonces y ahora volvió a Nacional, ¿te llamó en estos meses? ¿Te gustaría volver a ser dirigido por él?

-Es un gran entrenador que me dio oportunidades y me ayudó mucho en la parte táctica, en el trato de la pelota y el posicionamiento. Pero hoy pienso en dar lo mejor para Tigres.

-¿Qué técnico te sacó más “jugo” y de qué manera lo hizo? ¿Qué te falta para seguir creciendo en tu carrera?



-Todos los entrenadores por los que pasé me enseñaron un poco, cada uno con sus características y forma de trabajar. Depende de nosotros, los jugadores, aprender unos de otros y evolucionar, porque el fútbol es muy dinámico y cambia mucho. Uno es profesional y siempre trato de mejorar, y eso será hasta el final de mi carrera, porque conozco mi calidad y sé que puedo rendir más y más.

-¿Volver a Europa es un deseo que seguís teniendo o no es tu prioridad?



-Hoy quiero ayudar a Tigres y hacer coincidir su confianza en mi fútbol. Dejo el futuro en manos de mi manager Vinicius Prates. Mi enfoque tiene que estar en el campo.

-¿De qué decisión que tomaste en tu carrera te arrepentís?



-No podemos arrepentirnos de ninguna decisión, todo sirve como aprendizaje para mejorar y evolucionar como persona y profesional. Y de todas las decisiones, recibo una lección.