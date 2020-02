"Nico" López aseguró que su paso por Europa "no lo pude aprovechar por mi juventud"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás "Diente" López pasó tres años en Italia del 2012 al 2015 donde jugó en Roma, Hellas Verona y Udinese, además de un semestre con el Granada de la liga de España.

"Me fui chico y no dejó de ser una experiencia linda, aunque no pude aprovechar por mi juventud; después en Inter de Porto Alegre me sentí mejor, estuve tres años a buen nivel y desde hace un año Tigres viene detrás de mí, porque el técnico me quería", dijo a Efe.

Además de contar con la aceptación del entrenador de los Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti, López se siente respaldado por los antecedentes qué le contó su amigo brasileño Rafael Sobis, quién le conminó a fichar en México.

"Tuve de compañero a Sobis que me habló muy bien del equipo, de la afición, del entorno, entonces comencé a seguir los partidos y la verdad es que me gustó la idea de juego de Tigres por lo que estaba ansioso de venir aquí", señaló.

Sin embargo, el inicio no ha sido fructífero para López. Aunque ha sido titular en los cuatro juegos de Tigres, no ha podido culminarlos por adaptación física, aunado a que el equipo solo ha obtenido un triunfo hasta ahora.

"Con el equipo que tenemos vamos a salir adelante, que no se desespere la afición, nosotros también estamos preocupados porque el fútbol es de resultados y a todo mundo le gusta ganar, pero estamos tranquilos ya que tenemos un gran plantel, vamos a salir adelante", aseveró.

El "Diente" dijo que se sorprendió por el nivel que encontró al interior de los Tigres, pues piensa que tienen uno de los mejores planteles del continente americano.

Y uno de los puntos que destaca es la facilidad de juego que encontró con el francés André-Pierre Gignac con quién resalta se ha entendido pronto.

"Facilita jugar con Gignac así como con los otros delanteros que tenemos, son jugadores de selección, rápidos, con buena técnica, es decir, jugar con este tipo de futbolistas facilita el trabajo, hablamos bastante entre nosotros y espero encontrar las asistencias para él y los goles juntos".

Destacó que su deseo es marcar goles para los Tigres pero al mismo tiempo aceptó que puede jugar en diferentes posiciones.

"Puedo jugar en cualquier parte de arriba, donde más me gusta jugar es de segunda punta y sino por derecha para venir desde la banda al área. Siempre me gustó hacer goles, ahora necesito hacer el primero para entrar en una secuencia pero también doy asistencias", concluyó.