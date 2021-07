Nico De la Cruz: la Copa América, la foto viral con Messi, las bromas a Enzo Pérez y el rumor del Manchester United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muy centrado y maduro en sus declaraciones, Nicolás De la Cruz tuvo un mano a mano con Ovación en las instalaciones del Hotel B de Brasilia. A causa del protocolo sanitario, la entrevista se realizó vía zoom. El volante creativo de la selección uruguaya se refirió a lo bueno que es a nivel grupal estar compartiendo tantos días juntos y lo natural que es que el equipo haya ido mejorando con el paso de los partidos. Habló del duelo con Colombia, a la importancia del proceso de Óscar Tabárez y al aspecto histórico que tiene este certamen.

La selección uruguaya

¿Cómo venís llevando esta Copa América estando en burbuja y lejos de la familia?

​

Dentro de todo bastante bien porque hay un grupo maravilloso, buscamos alternativas para dentro de lo que se puede compartir cosas, charlar, tocar muchos aspectos que luego nos favorezcan. Dentro de todo lo malo, estar lejos de la familia, estar en burbuja, hay cosas que nos favorecen a nosotros como grupo.

¿Qué tipo de conversaciones salen?

​

Muchas. Al tener mucho tiempo para compartir con los compañeros se tocan varios temas, ya sean aspectos para mejorar dentro del campo o mismo aspectos de la vida que fortalecen al grupo.

¿Qué análisis hacés de lo que fue la actuación de Uruguay en la primera fase de la Copa América?

​

Fuimos de menos a más. En los últimos partidos encontramos regularidad, algo que nos venía costando un poco. Haciendo un análisis general creo que ha sido positivo, cumplimos el objetivo de pasar de fase, a nivel grupal nos sentimos con mucha confianza para afrontar los próximos partidos que se vienen.

¿Qué cambió en Uruguay entre los primeros partidos donde le costaba generar y hacer goles, y los últimos, donde todo fluyó más naturalmente?

​

Los rivales son todos complicados. Nosotros confiamos mucho en nuestro juego, en nuestras características, en nuestras armas. Fue algo que a medida que fue avanzando en la Copa intentamos fortalecer nuestras virtudes y minimizar nuestro defectos. Fuimos aclarando ideas y pudimos mejorar mucho.

También hacía mucho tiempo que no estaban tanto tiempo juntos, para compartir momentos y entrenar con continuidad…

​

Las Eliminatorias te dan muy poco tiempo para trabajar. Estamos unos días y ya volvemos a los clubes, entonces es un poco refrescar ideas; creo que la Copa América es ideal para trabajar, para fortalecer los vínculos, aclarar ideas, tocar muchos aspectos que después nos favorezcan dentro del campo y quedó reflejado en los últimos partidos.

Se habla mucho de tu posición en la cancha, en el 4-4-2 en rombo, ¿Es una carga para vos tener ressponsabilidades defensivas?

​

Son posiciones en las cuales he jugado durante mucho tiempo, ya sea de volante por fuera, volante por dentro, lo he hecho en el último tiempo en River de doble cinco. Son varias posiciones a las que me adapto, creo que he mejorado en el último tiempo, por necesidad o porque el entrenador decidía que yo jugara en esa posición, entonces no es que lo haga fuera de puesto. El entrenador decide que juegue donde lo necesita el equipo, que de una mano, siempre voy a estar dispuesto a hacerlo.

Nico De la Cruz en acción contra Paraguay. FOTO: Nicolás Pereyra.

¿Vos tenés una preferencia?

​

Me siento cómodo jugando por dentro, de volante externo, ya sea con un rombo o con tres mediocampistas, con lo que sea. Pero tampoco es que me siento muy incómodo cuando me tiro a la banda. Por preferencia te diría que jugar de volante interno me sienta bien, pero jugando por la banda también me siento cómodo.

¿Hay mucha diferencia entre lo que te pide Marcelo Gallardo en River y lo que te solicita Óscar Tabárez en Uruguay?

​

No, porque a medida que fui entrando al grupo me fui soltando un poco más. Creo que las ideas son claras en los dos puntos de vista, nosotros jugamos con tres volantes, a veces con cuatro, y acá en la selección pasa exactamente lo mismo, así que más o menos las ideas son parecidas.

¿Qué tipo de partido te imaginás con Colombia?

​

Un partido cerrado, duro, friccionado. Colombia es una selección muy poderosa, que tiene muchas variantes, tiene jugadores de mucha calidad. Nosotros intentaremos contrarrestar sus virtudes, minimizar nuestros defectos y potenciar nuestras cosas buenas. Buscaremos hacer un partido 10 puntos porque es lo que necesitamos para pasar de fase.

¿Te ves adentro mañana, siendo titular?

​

No lo sé. No es ponerme el cassette, pero no lo sé. Sí estoy preparado, intentaré, si me toca, o desde donde me toque, apoyar al equipo. Si me veo adentro del equipo es difícil e intentaremos preparar el partido, va a ser muy complicado, y después el maestro tendrá la palabra final.

¿El primer tiempo contra Paraguay pensás que fueron tus mejores minutos en la Copa América?

​

Creo que sí, la verdad es que me sentí muy cómodo, todo el equipo se sintió así al igual que el partido anterior. Cuando los partidos tienen buenas sensaciones, que lo estás sintiendo muy bien, te hace fluir mucho más, te hace sentir más liberado y creo que sí, que los primeros minutos contra Paraguay fueron los mejores míos.

Nicolás De la Cruz fue titular en todos los partidos de la Celeste hasta ahora. FOTO: Nicolás Pereyra.

¿Pensabas que no jugabas contra Paraguay?

​

Siempre hay que estar preparado. En el táctico, si bien no había participado, luego hablé con el maestro y me planteó sus sensaciones. Uno siempre intenta apoyar desde el lugar que le toque. Me tocó en los últimos cuatro partidos hacerlo desde el arranque, siempre voy a intentar ser una pieza más para el andamiaje del grupo, sobre todo está el grupo.



Ustedes, los más jóvenes del plantel, ¿toman dimensión que seguramente estén jugando la última Copa América de varias figuras como Suárez, Cavani y Godín?

​

Desde que tengo uso de razón los recuerdo a ellos. Hoy estar compartiendo plantel es motivo de orgullo, alegría, intento disfrutarlo, aprender, siempre son el arma que tenemos para respaldarnos, para hablar; están todo el tiempo preguntándonos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos hace falta. Son unos referentes increíbles. Está a la vista lo que le han dado a la selección y esperemos que le puedan seguir dando cosas importantes y es nuestro deber, de la nueva camada, es intentar acompañarlos a ellos y brindarles lo mejor. Ellos te van a decir lo contrario, que ellos nos quieren brindar lo mejor a nosotros y dejarnos un camino muy bueno, pero yo creo que eso es la base del grupo, la humildad que tienen, la forma de manejar el grupo, cómo siempre están predispuestos para darnos a nosotros todas las posibilidades que están al alcance de ellos. Son pequeños mensajes que van dejando internamente y con los que han marcado a esta selección en este proceso tan exitoso que hemos tenido en los últimos años. Creo que nosotros como nuevos, intentaremos que el cierre de ellos sea exitoso como lo ha sido durante todo el proceso. Intentamos estar a la altura de ellos, que es muy difícil, pero lo intentamos hacer día a día, para aprender y mejorar.

En los últimos años se ha hablado mucho del cambio en la forma de jugar de la selección, con futbolistas de distinto perfil a los del inicio del proceso. ¿Qué sensación te deja jugar junto a Valverde, Bentancur y De Arrascaeta?



La identidad no ha cambiado en el proceso. Sí puede variar de jugadores, tácticamente, pueden variar los nombres, pero la identidad, el respeto y la humildad con la que esta selección se ha movido en los últimos años, no ha cambiado. Hoy sí es verdad que los volantes centrales que tenemos son de distinta cualidad a los que el proceso nos mostró en el inicio, con distintas características, pero con sus frutos. Hoy es otro momento el que Uruguay está viviendo con otro tipo de jugadores, con otras cualidades, pero la identidad del proceso nunca se ha perdido y es lo que nos han inculcado a nosotros que es lo que Uruguay tiene que representar cuando sale a la cancha.



FOTO: Nicolás Pereyra.

La foto viral con Leo Messi

Nicolás de la Cruz y la foto junto a Lionel Messi que se hizo viral

​

¿Cómo hiciste para que Messi se arrodillara a tus pies?

​

Naaa... Fue una jugada muy rápida, que después en las fotos se hizo viral, pero no, no, ni en el momento me di cuenta lo que había pasado.

¿Te embromaron mucho con ese tema acá en Brasil o pasó desapercibido para los compañeros?

​

No, no, por suerte pasó desapercibido.

¿Cómo es enfrentar a Lionel Messi?

​

Las horas previas lo intentaba de analizar, de ver, obviamente que de disfrutar pero luego, cuando entré a la cancha, ya fue todo distinto. Es un rival más, obviamente que hay que tener los recaudos, porque está claro que es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero yo intenté estar siempre enfocado, concentrado y buscar la forma de minimizarlo, que es muy difícil, pero pienso que como grupo lo podíamos sacar adelante.

Contra Paraguay te mandaste una jugada al estilo Messi, cuando te sacaste a varios rivales de arriba y la abriste a la derecha para Cavani…



No, muy difícil es compararlo con una jugada de Messi. La verdad es que la jugada se fue dando, se fue abriendo el camino; una lástima que no haya terminado en el gol esa como tantas otras que hemos generado en los últimos partidos, pero estamos bien, con mucha confianza, con la tranquilidad que tenemos jugadores con buen potencial para afrontar el próximo partido.



La foto que se hizo viral en las redes sociales que tiene como protagonista a De la Cruz con Messi.

River Plate, el superclásico y las bromas con Enzo Pérez

Sobre el fenómeno Gallardo: ¿Qué significa estar en una época histórica de River como la actual?

​

Marcelo es una persona muy transparente, muy frontal, esa ha sido la base para conseguir todo lo que ha conseguido, para reinventarse año a año con pérdidas de jugadores que se van, con otros que llegan, con distintas situaciones que le ha tocado sobrepasar y creo que el equipo siempre ha salido bien parado. Creo que si hay algo en lo que puedo comprar a la selección con River, son el grupo, la humildad del grupo, el siempre querer ir por más. Los mensajes que bajan los entrenadores son muy claros, muy transparentes y es lo que al jugador lo hace ir atrás de ese camino. Marcelo lo ha conseguido en los últimos años, en todo el proceso, y es lo que siempre intenta transmitirle al jugador: las ganas de ir por más, de no conformarse con lo ganado y es lo que a nosotros nos hace ir atrás de él.

Nicolás de la Cruz sobre River Plate

Se sorteó el calendario del fútbol argentino, ¿estabas pendiente de cuándo jugaban con Boca?

​

En vivo no seguí el sorteo, si vi enseguida que salió el fixture. Siempre uno se fija cuando viene el superclásico porque es un partido especial, que todo futbolista quiere jugar. Los enfrentamientos siempre son lindos de jugar, son lindos de vivirlos. Me ha tocado vivir los últimos superclásicos y la verdad que son magníficos, uno intenta disfrutarlos más allá de que no se tome la dimensión, como la gente, en el momento. Con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta de lo que vivió, intento disfrutarlo y obviamente sacar un resultado favorable.

Nico De la Cruz jugando contra Boca Juniors. FOTO: EFE,

Si ambos avanzan en la Libertadores se podrían volver a cruzar, ahora en cuartos de final. ¿Sos de los que quieren volver a jugar con Boca en la Copa o preferís que no teniendo en cuenta el antecedente ganado por ustedes en la final de Madrid?

​

Si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros y la línea que nos ha bajado Marceloen el inicio del proceso, es siempre pensar partido a partido. Tenemos una fase muy difícil contra Argentinos y afrontaremos esa fase, luego veremos qué es lo que pasa. Por eso nunca miramos el más allá. Sí es lindo enfrentarse a Boca, jugar los clásicos es algo hermoso.

¿El paso del tiempo le dio una dimensión aún más grande de la que tenía la final de la Libertadores ganada en Madrid?

​

La real dimensión la vamos agarrando nosotros con el correr del tiempo. Todavía no nos damos cuenta de lo que hemos logrado, entonces, nosotros disfrutamos el momento, nos enfocamos, pero no tomamos la dimensión que toma el mundo de lo que fue esa final.

Vos no jugaste porque estabas contagiado de COVID-19, pero ¿cómo fue ese día atípico en el plantel de River en el que atajó Enzo Pérez en la Libertadores?

​

Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, íbamos hablando, y cuando Enzo nos dijo que iba a atajar, dije ‘bueno’... Más allá de las dificultades que tenía el partido, y que para nosotros era muy importante, lo teníamos que tomar con gracia porque, bueno, es algo que nos tocó, y obviamente que nosotros estamos expuestos igual que todos a contagiarnos de coronavirus; nos pasó en el cierre de la temporada y antes del superclásico de tener un montón de contagiados, luego en fase de grupo de Copa, y la verdad que fue muy emotivo lo de Enzo. A mí me llenó de alegría, me llenó de orgullo. Porque la forma en la que los chicos nos representaron dentro del campo a todos, eso fue motivo de orgullo.

Es como una piedra más para el collar del River de Gallardo, porque han pasado por muchas cosas en estos últimos años…

​

Sí, obviamente que River tiene una historia muy rica, una historia muy grande y creo que esto fue un hecho más de lo que es esa historia, porque fue histórico atajar con un jugador de campo durante todo el partido y sacar el resultado que se sacó al final de partido.

¿Qué tipo de chistes hubo en ese grupo de WhatsApp? ¿Te daba cierto temor que atajara Enzo?

​

Más que nada todos los chistes y sticker eran todos para Enzo. Como grupo intentamos sacarle presión a lo que iba a ser el partido, porque obviamente que exponerse así… No era fácil. Uno siempre se calza los guantes, a mí también me gusta el arco, en picaditos, en un partido cuando te expulsan al arquero, pero faltando 10 o 15 minutos, no jugar los 90 desde el arranque, y más que Enzo estaba con una lesión en los isquiotibiales, no era fácil. Él tenía una distensión en el isquio, y se comprometió, se exigió. Enzo es uno de nuestros emblemas dentro del plantel y con esa actitud nos demostró la valentía y el amor que tiene por la camiseta.

Enzo Pérez y una de sus atajadas en el duelo entre River Plate y Santa Fe. Foto: EFE.

Si fueras periodista deportivo, ¿Qué análisis hacés de lo que fue su actuación en el arco?

​

Y… Siete puntos, porque las que fueron al arco las sacó más allá de esa pelota que la saca como voleibol, je. La verdad que ha pasado el tiempo y nos causa gracia, nos saca una sonrisa y eso es lo lindo que queda.

Los rumores de su pase a Europa

En los últimos días se ha hablado mucho de tu transferencia a un equipo de Europa, ¿Cómo hacés para no distraerte jugando una Copa América con esos temas? ¿Qué tan cierto son los rumores que te vinculan a Mánchester United?

​

El tiempo libre acá lo aprovechamos mucho para unir fuerzas, para hablar muchas cosas con compañeros. Soy una persona que me muevo en las redes sociales, pero tampoco es que me desespero; si las puedo evitar, las evito. Sí me han llegado rumores aunque de eso no me desestabiliza, tengo claro lo que estoy haciendo acá, a qué vine, estoy muy enfocado en lo que es el torneo, en ayudar al grupo, en tratar de mejorar, de aprender, y disfrutar, porque estos momentos no se viven siempre.



No pongo el foco en lo que es el período de pases. Se dicen muchas cosas… Si te dejás llevar por lo que se ha hablado ya me vendieron a 20 clubes diferentes. Yo estoy muy tranquilo, muy concentrado en el día acá, en disfrutar. Al terminar la Copa América me sentaré a hablar con mi representante, que tengo varias charlas pendientes y él también sabe que cuando estoy enfocado en un torneo ya no quiero saber más nada de lo que pasa con esos temas. Tengo contrato con River hasta diciembre de 2022.