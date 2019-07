Neymar no quiere forzar más la situación e iría con el PSG a la gira por China 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo París sabe, también su entrenador Thomas Tuchel que hasta reconoció que estaba al tanto de la situación antes del inicio de la Copa América, que Neymar se quiere ir del París Saint Germain. Sin perjuicio de ello, el futbolista no quiere forzar más la situación con su club porque sabe que la salida no será sencilla y pretende no entorpecer ninguna gestión.

Esta determinación es lo que permitiría, como lo espera el propio entrenador, que el brasileño viaje con sus compañeros de equipo el 23 de julio a la gira por Asia.

Después del primer encuentro de pretemporada, jugado en Dresden, el entrenador alemán admitió que antes de la disputa de la Copa América estaba al tanto del deseo del brasileño de irse del club.

Tuchel, además, indicó que no tenía certeza de lo que podía pasar en el futuro. "Honestamente, no lo sé (si volverá a ser parisino esta temporada) . Soy el entrenador y, por el momento, es mi jugador, ya que está en el vestuario del PSG", dijo después de la victoria de su equipo ante el Dínamo Dresden (6-1).

Consultado sobre la ausencia del atacante en la reanudación del club , el 8 de julio, el alemán dijo estar "decepcionado", al tiempo que indicó que debería estar presente en la gira de París Saint Germain en China. (23 de julio al 3 de agosto): "Creo que sí. Regresó. En mi opinión, él está listo para venir con nosotros a China"