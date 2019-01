Neymar tiene los ojos en Manchester

Lo que diga o haga, siempre va a tener una enorme repercusión, simplemente porque es Neymar.



Pero, obviamente, si de alguna manera deja abierta la posibilidad como para sospechar que algo puede terminar sucediendo, es lógico que se enciendan las luces y se ponga mucha gente en alerta. Ahora, pese a enfatizar en la entrevista con Canal + Francia, que lo que se habla son especulaciones y dejar en claro que el día que haya algo concreto lo hablará, el brasileño permitió que la afición del Manchester United sueñe con verlo lucir su camiseta en alguna ocasión. “El Manchester United es un gran equipo, uno de los más grandes del mundo, con jugadores de grandes cualidades que pueden decidir el destino de un partido”, opinó Neymar.

Y a esa frase, el diario The Sun, le agregó otra muy reciente que la estrella del PSG reveló en su canal de YouTube, cuando dijo que todos los jugadores “tienen que jugar” en la Premier League algún día.



Neymar respondió positivamente cuando Benjamin Mendy del Manchester City le preguntó si alguna vez se mudaría a Inglaterra. “No sabemos qué pasará mañana, pero creo que todo gran jugador, al menos un día, tiene que jugar en la Premier League”.

Sin perjuicio de ello, preguntado sobre un posible fichaje por el Real Madrid, el brasileño afirmó que “siempre hay especulaciones sobre mi nombre, sobre si iba a dejar otros clubes, pero nada muy concreto. Cuando haya algo seguro, tenga la seguridad de que hablaré con todos. Estaré a la altura, lo tengo muy claro”.

En torno a todas las polémicas que se generan a su alrededor, indicó: “Soy consciente de todo lo que rodea a mi nombre, de lo bueno y lo malo. Últimamente, se han inventado muchas cosas. Me acusan de haber consumido drogas durante la víspera de Año Nuevo. La gente cree que yo supero los límites. Estoy un poco loco, pero no soy tan estúpido”.



“Ahora estoy más tranquilo, he madurado mucho, lo que me permite lidiar con cualquier situación”, agregó.

Las faltas en el Mundial



“Sufrí muchas faltas en el Mundial. En ningún momento he hecho teatro, solo he sufrido estas infracciones”, dijo.

París ya es como su casa



La adaptación a la Ligue 1 fue más fácil de lo que esperaba. A la ciudad me costó un poco adaptarme, sufrí. Ahora me siento como en casa”.