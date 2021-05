Neymar se llevó los palos más duros de la prensa francesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La decepción en París es muy grande. La eliminación del PSG de la Champions League frente al Manchester City hasta genera análisis periodísticos que generan incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé y Neymar en el fútbol francés. Al brasileño, además, se le castiga con fuerza. Sí, Neymar se llevó los palos más duros, porque no apareció en la dimensión que se esperaba ante los dirigidos por Pep Guardiola.

France Football, por ejemplo, califican de "egocéntrico" e "insoportable" el estilo del crack norteño y se enfatiza que “Neymar reveló su lado oscuro ante el Manchester City, tan insoportable como fuera posible, quería hacer todo por su cuenta”.

También agregó que tuvo un “final horrible donde buscaba lastimar físicamente a los jugadores del City" y que llevado por sus emociones “una vez más, Neymar fue catastrófico".



Le Parisien que calificó la presencia de Neymar en el Etihad Stadium como la de “un genio sin ideas”, el ex del Barcelona, dijo que había que creer que “fue una carga demasiado pesada para el número 10 parisino”.

Con dureza fustigó que “sin un remate al arco en 90 minutos”, el que “estaba dispuesto a morir en el césped buscaba especialmente existir”. Y añadió: "El brasileño se perdió por completo su semifinal. Sin inspiración, nunca se le vio capaz de asumir el peso del equipo como sí había hecho ante el Bayern. Decepcionante".



L’Equipe que consideró que el brasileño “no escatimó esfuerzos” pero también resaltó que fue “demasiado desordenado en la orientación y a final, no fue el líder esperado”.

No olvidó que "había prometido morir en el campo, lamentablemente se perdió su partido. No en el enfrentamiento, sino más en sus puntos fuertes donde ayer fue insuficiente: pérdidas de balón repetidas veces, pases malos, elecciones arriesgadas... No pudo hacer ninguna diferencia con su dribbling, especialmente contra Walker. Decepcionante".