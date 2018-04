Neymar estará sin entrenar hasta el 17 de mayo

Neymar no volverá a entrenarse antes de un mes, porque el 17 de mayo tiene previsto realizar el último examen médico del pie derecho, por el que fue operado a principios de marzo.



El delantero se fracturó el quinto metatarsiano edurante el partido que jugó su equipo, el París Saint-Germain, contra el Olympique Marsella el pasado 25 de febrero. “No tengo una agenda concreta, depende de la evolución, de los próximos exámenes que haga, pero una fecha aproximada para que los médicos me den el alta es el 17 de mayo”, afirmó Neymar en un acto en São Paulo.



El anuncio de Neymar deja al descubierto un hecho concreto: no volverá a jugar por el PSG en lo que resta de la temporada, dado que el último partido del club que le paga más de 25 millones de euros anuales es el 19 de mayo, en Ligue 1, contra el Caen.



Claro que ese no es el objetivo del delantero brasileño. Como ya lo reiteró varias veces pretende llegar al Mundial de Rusia "mejor de lo que estaba". El futbolista cree que tendrá tiempo "suficiente" para prepararse una vez reciba el alta médica de su fractura. "Vamos a tener tiempo suficiente para llegar bien a la Copa y prepararme. Es malo lesionarse, pero estoy más descansado, ese es el lado bueno. Y voy a tener tiempo suficiente para prepararme".