Neymar y el tiempo “desperdiciado” lejos de Suárez y Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Neymar se dio a conocer al mundo jugando en Santos, siendo figura del club e incluso ganando aquella recordada Copa Libertadores ante Peñarol. En el “Peixe”, pese a su corta edad, era amo y señor del equipo y eso era lo que, en parte, lo llevaba a no distanciarse del fútbol norteño antes de dar el salto a Europa.

De todas maneras, todo cambió cuando luego de ganar el certamen continental tuvo que enfrentar a Barcelona en el Mundial de Clubes. Un contundente 4-0 a favor de los culés no solo le quitó la chance a Neymar de ser campeón del mundo, también terminó de maravillarse con un equipo que realmente daba cátedra dentro del campo de juego.

Barcelona deberá optar: Neymar o Lautaro Martínez By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Barcelona deberá optar: Neymar o Lautaro Martínez

La rapidez de Barcelona para moverse, la jugosa oferta de los catalanes y lo que había vivido Neymar en carne viva cuando le tocó enfrentar al elenco español lo convenció y por eso emprendió viaje rumbo al Viejo Continente.

Barcelona lo aguardaba y con él un cúmulo de estrellas donde una brillaba más que el resto: Lionel Messi. Era, y lo sigue siendo, el niño mimado del conjunto blaugrana por lo que hizo dentro del campo y por transformarse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.

La MSN también reina en el fútbol sudamericano By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN La MSN también reina en el fútbol sudamericano

La realidad no era la misma para Ney. Llegaba a un club donde, pese a que lo trataron como un rey, no iba a llegar a ser nunca la estrella principal o al menos no lo lograría mientras que Messi siga en actividad.

Al comienzo de su llegada a Barcelona las cosas iban muy bien dentro y fuera del campo, pero esa falta de protagonismo empezó a jugarle una mala pasada. Aunque hubo un hecho que realizó un cambio a favor del brasileño y fue la llegada de Luis Suárez.

El “Pistolero” no solo terminó de formar un ataque increíble junto a Lionel Messi y Neymar, también se encargó de arropar al norteño y así considerarlo como su “hermano menor” junto al argentino.

Los futbolistas rioplatenses lo respaldaron mucho fuera de la cancha, pero sobre todo lo hicieron destacarse dentro de la misma ya que Neymar no tiene números mejores de los que consiguió cuando tuvo al salteño y a la “Pulga” a su lado.

De hecho, con Messi y Suárez es con los jugadores con los que participó en más goles. Con el rosarino se involucró en 56 goles, mientras que con el salteño lo hizo 41 ocasiones. Los que siguen en la tabla son los dos con los que forma tridente hoy en PSG, Kylian Mbappé y Edinson Cavani. Con el francés gestó 30 goles, mientras que con el “Matador” lo hizo en 15 ocasiones.

En materia de goles anotados, convirtió 42 tantos gracias a las asistencias de Messi y de Suárez, mientras que Mbappé y Cavani lo asistieron en 20 ocasiones, marcando una amplia diferencia.

Si uno repasa los títulos, una vez más es Barcelona quien sale ganando ya que con el conjunto culé ganó 10 trofeos entre los que se encuentran, por ejemplo, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes que todavía no pudo obtener con el elenco parisino.

¿Tomarlo como un desafío? Puede ser, pero también es cierto que Neymar dejó pasar de sus mejores años de su carrera lejos de aquellos que lo cuidaron dentro y fuera de la cancha: Luis Suárez y Lionel Messi.