Neymar deberá declarar ante la Policía por divulgar fotos íntimas de mujer que lo acusa

La situación de Neymar se complicó el lunes con la revelación de nuevas acusaciones en su contra y una notificación para que declare ante las autoridades por divulgar a través de internet imágenes íntimas de la mujer que lo acusa de violación.

La Policía acudió ayer al centro de entrenamiento en que la selección de Brasil se prepara para la Copa América e informó al atacante que una investigación le fue abierta por publicar un video en sus redes sociales para defenderse de la denuncia por violación.



El delantero del París Saint Germain, de 27 años, está siendo investigado en dos procesos distintos, pero que están relacionados.



Uno por un supuesto delito de violación contra una joven brasileña en un hotel de París y otro por publicar un video en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y que incluyen fotos íntimas.



Los investigadores le pidieron hoy a Neymar que preste su testimonio el próximo viernes por la investigación abierta contra el jugador por crímenes virtuales y no por la violación.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó de que pedirá un aplazamiento debido a que el jugador viajará mañana a Brasilia para jugar un partido amistoso el miércoles contra Catar y después seguirá a Porto Alegre para el amistoso del domingo con Honduras.



La polémica estalló el sábado, cuando salió a la luz una denuncia interpuesta por una joven brasileña que acusaba al delantero de haberla violado en un hotel de París el pasado 15 de enero.

Según informó el portal de noticias UOL, la mujer presentó un parte de lesiones realizado el pasado 21 de mayo, seis días después de la presunta agresión, en el que se muestran hematomas grandes y oscuros en la región de las nalgas y las piernas.



Horas después de que saliera a la luz la denuncia, el pasado sábado, el jugador del PSG publicó un video en sus redes sociales donde exponía la conversación entre ambos y publicaba imágenes íntimas enviadas por la mujer, aunque levemente difuminadas.



Instagram retiró hoy el video de la cuenta del atacante al considerar que "viola las directrices" de la red social, pero el documento gráfico está siendo investigado por las autoridades ya que en Brasil es delito compartir, transmitir, vender, distribuir o divulgar imágenes o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima.



El padre de Neymar, Neymar Silva Santos, afirmó que prefiere que su hijo sea imputado por un delito cibernético que por un delito de violación, al justificar la decisión que llevó al jugador a publicar la conversación con la mujer que lo acusa.



"Imagina dejar una acusación de esas, ver como tu hijo es llamado violador. Por eso la decisión de que Neymar se expusiera. Preservamos la imagen de la mujer, el nombre, hicimos lo posible, pero era una defensa", afirmó en el programa "Aquí na Band".



El padre de Neymar insistió en que la relación entre ambos fue consentida y dijo que hubo otro encuentro en el hotel de París.



"Ella quería de cualquier forma que él fuese de nuevo al hotel. Él fue y se quedó 10 minutos el segundo día. Vio el teléfono de pie en la pared, cargando, pero percibió que estaba siendo grabado. Ella le mandó un mensaje diciéndole que tenía ese video. Ella lo agrede, él se lanza a la cama e intenta calmarla", relató el padre.



Según el Silva Santos, el delantero también intentó grabar la conversación, pero "lo hizo mal" y "no consiguió".



"Él entendió que podía ser una trampa y después del segundo encuentro no se vuelven a hablar. Ella le mandó mensajes amenazándole después", explicó.



En medio de la polémica, el atacante ganó el respaldo del seleccionador Tite, quien dijo que no pretende prejuzgar a Neymar tras la acusación y que esperará a pronunciarse sobre el asunto.



Al ser interrogado sobre la tolerancia con un jugador que ha generado diversas crisis que ya lo llevaron a quitarle el brazalete de capitán, Tite afirmó que Neymar es realmente un jugador "imprescindible" para la selección, aunque no "insustituible"