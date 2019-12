Neymar: "Voy a dar todo de mi vida en el campo para que el PSG triunfe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una extensa entrevista que publica este martes la revista francesa "France Football", Neymar trata de pasar página de aquel episodio y consagrarse totalmente al PSG.

"Hablé mucho el pasado año. Ahora soy parisiense. Me doy al cien por cien. Voy a dar todo de mi vida en el campo para que el PSG triunfe", asegura.

"Mi prioridad es el PSG, con una implicación máxima cada semana. El objetivo es ganar el siguiente partido. En cada partido, hay que trabajar para el equipo", señala.

Sobre su deseo de partir el verano pasado, Neymar aseguró que "no quería herir a nadie", pero que "cuando no se es feliz en un sitio hay que irse".

Neymar considera justo el Balón de Oro de Lionel Messi -"el mejor jugador que nunca he visto"- y negó que abandonara el Barcelona en 2017 para evitar su sombra y poder ganar algún día ese premio.

"Me fui porque quería nuevos objetivos. Nada que ver con ganar el Balón de Oro ni estar en el mismo club que Messi. Fue un honor jugar junto a él, es mi amigo y siempre le querré", dice.

El brasileño confiesa que "en Barcelona se vive el fútbol con más intensidad" y considera que aprendió mucho en ese club: "es la razón por la que me sentía tan bien allí".

También se muestra convencido de que algún día ganará la Champions League con el PSG y lamentó las lesiones que le han impedido jugar muchos meses con el club francés.

Neymar asegura que su relación con Kylian Mbappé es "de amistad": "Nos ayudamos en el campo para marcar goles. Es un muchacho especial. Nos mandamos mensajes todo el rato y no hay competencia entre nosotros".

Sobre el italiano Marco Verratti afirma que es "uno de los mejores jugadores" con los que ha jugado. Aunque indica que tiene varios objetivos en su carrera, como "ganar la Champions League con el PSG" o "los títulos nacionales", confiesa que "ganar el Mundial con Brasil" es la meta a la que más aspira.