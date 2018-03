Neymar consultó a Gabriel Jesús sobre el método de recuperación que utilizó

Neymar está intentando mejorar su estado de ánimo después de la cirugía que debió realizarse en su pie como consecuencia de la fractura del quinto metatarsiano que sufrió jugando con el París Saint Germain ante el Olympique de Marsella. El astro, además de reunirse con algunos amigos en Brasil, está pidiendo consejos a otros futbolistas sobre los procedimientos que llevaron a cabo en situaciones similares.



Por ejemplo, llamó a su compañero de selección Gabriel Jesús para que le aconseje sobre los métodos de recuperación a los que recurrió para poder recuperarse lo antes posible y llegar al Mundial de Rusia en plenas condiciones.



El jugador del City sufrió una lesión muy parecida el pasado 13 de febrero y los pronósticos que le entregaron le daban entre dos y tres meses de baja. Aunque no volvió a jugar hasta dos meses y medio después por motivos de prevención, desde la séptima semana ya estaba entrenando junto a su equipo.



A Neymar le pronostican entre 2 meses y medio a tres de baja y por eso quiso interiorizarse sobre conocer como fue el proceso de recuperación de su compañero de selección.



"Neymar me envió un mensaje. Yo no sabía lo que tenía y me preguntó sobre mi problema. Le expliqué como me sentía y cómo fue mi recuperación. Tratándose de Neymar, con lo trabajador que es además de ser un crack, no va a tener ningún problema. Ya se ha operado, está en recuperación y de aquí a poco comenzará a andar de nuevo", contó Gabriel Jesús.



La estrella del PSG, en tanto, compartió una foto en la red social Instagram junto al ex jugador de baloncesto de Golden State Leandro Barbosa, el presentador de televisión brasileño Luciano Huck y el actor Rafael Zulu.

El futbolista más caro del mundo estaba sentado en una silla de ruedas, con el pie extendido con una bota protectora.



El PSG reveló días pasados que en seis semanas habrá un informe del estado de recuperación del futbolista. Lo que confirma que el jugador está en una carrera contra el tiempo para llegar a pleno a la Copa del Mundo.