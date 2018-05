Neymar confesó: "nadie tiene más miedo que yo"

Neymar reiteró ante la televisión brasileña que aún persisten los miedos que tiene de no poder llegar al Mundial de Rusia en su mejor estado de forma. En diálogo con TV Globo la estrella del PSG señaló: "Sé que la gente está un poco nerviosa, pero nadie lo está más que yo, nadie está más ansioso por volver, y nadie tiene más miedo que yo".



El crack no hizo otra cosa que mantener las dudas que había mostrado en una charla con la exfigura del fútbol brasileño Zico. Allí, puntualizó que necesita “perder el miedo lo más rápido posible para llegar al Mundial”.



En estos tres meses sin fútbol Neymar buscó apoyarse en su familia y amigos. “La gente siempre se muestra alegre y consigo estar normal por ellos. Es lo que me hace feliz y me ayuda en el día a día de trabajo y tensión. Pasan millones de cosas por mi cabeza. Tengo miedo”, confesó.