Neymar afronta la posibilidad de no poder volver a Europa

Neymar y Thiago Silva no quisieron complicarse en París. Cuando el fútbol se paró y comenzó la cuarentena en Francia, ambos tomaron la decisión de subirse a un avión y viajar rumbo a Brasil. No cayó muy bien en PSG, pero tampoco incurrieron en un acto de indisciplina, pues el club no ordenó que permanecieran en París.

El lunes por la noche ambos futbolistas salieron desde la capital francesa y dos días después se decretó el cierre de fronteras en toda Europa. Esto puede ser un gran problema para Neymar cuando quiera volver, porque si el fútbol decide el retorno a la actividad aunque sea a puertas cerradas, el brasileño corre el riesgo de no estar, pues no tiene pasaporte comunitario y el cierre de fronteras solo permitiría el retorno de ciudadanos de la Comunidad Europea.

Ese peligro no lo corre Thiago Silva, quien sí tiene pasaporte comunitario. La única posibilidad entonces de que PSG cuente con Neymar cuando retorne el fútbol a Francia es que para entonces las fronteras europeas estén nuevamente abiertas.