Neymar afirma que las acusaciones de Nike son "absurdas y mentirosas"

Neymar calificó el viernes de "absurda y mentirosa" la versión dada por Nike sobre una presunta negativa del astro brasileño a cooperar con una investigación sobre una denuncia de agresión sexual contra una empleada de la firma estadounidense.

"Afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso", escribió en Instagram el atacante del PSG.

El deportista, de 29 años, aseguró que hasta las revelaciones hechas el jueves nadie lo había puesto al tanto de una investigación interna abierta en 2018, sobre un caso que habría ocurrido en 2016, e insistió en que se trataba de sospechas totalmente infundadas. "Parece que en 2016 ya estaban al tanto de ese hecho. ¡Y yo no sabía nada!", escribió.

"No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco. Nunca tuve una relación (con ella)"