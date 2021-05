Gabriel Neves: “Estuve a nada de dejar el fútbol; tuve problemas personales que me afectaron”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gabriel Neves tuvo un muy buen desempeño en el partido de este miércoles en el cual Nacional venció 2-0 a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. A raíz de su rendimiento fue entrevistados por los medios y el mediocampista sorprendió con una confesión en la que aceptó haber pasado un mal momento, a tal punto de querer abandonar su profesión.

“Estuve a nada de dejar el fútbol hace poco, me mantuve por los compañeros y amigos del plantel que tengo. Tuve problemas personales que me afectaron mucho”, expresó Neves en QuieroFútbol (Sport 890) y agregó que el apoyo de su familia también fue vital para no bajar los brazos.

Cuando se le preguntó a qué se debió, el jugador se abstuvo. “La verdad que prefiero no contar lo que me pasó, pero fue un cúmulo de cosas que me chocaron todas juntas. Por suerte conté con mis amigos y mi representante. Está bueno tener gente que te respalde y poder hablar las cosas. Somos personas y todos lo vivimos diferente”, declaró el jugador.

Sobre los rumores de su posible salida a San Pablo, el mediocampista explicó que prefiere delegarlo a su representante para no enloquecer su cabeza. "Ultimamente manejé mejor los rumores de mi traspaso al exterior. Entendí que las cosas no dependen de mí y tengo que disfrutar de jugar”, aseguró Neves.

Después de 22 años, podrían cruzarse Nacional y Peñarol en una copa internacional By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Después de 22 años, podrían cruzarse Nacional y Peñarol en una copa internacional

"Argentinos es un equipo que juega muy bien, por eso clasificó primero. Los partidos internacionales son difíciles, pero lo que tenemos nosotros es que logramos controlar el partido. Las más claras fueron nuestras”, expresó.

Copa Sudamericana

"La idea era seguir con competencia y con el foco internacional. Estamos en la Sudamericana y creo que estamos capacitados como para pelearla", expresó el mediocampista, y agregó que no tiene preferencia por un rival. "Que toque lo que toque, pero sin duda que sería divino poder jugar un clásico", declaró.