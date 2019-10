Con Neves afuera, Zunino y Ocampo se quedan en la oncena de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque suene raro, el golpe que recibió Gonzalo Neves en el entrenamiento del martes —y que prácticamente lo tiene descartado para el juego del sábado a las 16.00 en Florida— le habría resuelto un problema a Álvaro Gutiérrez con vistas a la visita que Nacional le hará a Boston River.

Neves es titular indiscutido en este conjunto tricolor, pero el entrenador dudaba entre mantener a Brian Ocampo en la oncena o a Matías Zunino, decisión que ahora parece no deberá adoptar, pues ambos tendrían un lugar en el once.

"Neves sufrió un golope que no fue grave, pero la zona le quedó agarrotada y está en duda. Aunque viene evolucionando bien, tenemos que evaluar si lo mejor no es darle descanso teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se nos viene", dijo este jueves Álvaro Gutiérrez. De las palabras del técnico se desprende que su intención es no utilizarlo.

Pronóstico de cancha blanda y pesada en el Campeones Olímpicos By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Pronóstico de cancha blanda y pesada en el Campeones Olímpicos

Ante esto se abre una vacante en la mitad del terreno y el candidato a ocuparla es Zunino, quien haría doble cinco con Felipe Carballo, en tanto Rafael García sería el volante tapón.

En la victoria 3-0 sobre Racing tanto Zunino como Ocampo compartieron la oncena titular, precisamente porque Neves estuvo ausente como consecuencia del fuerte golpe que recibió en el triunfo 1-0 ante Wanderers con gol de Ocampo.

El 4-1-4-1, entonces, estaría compuesto por Luis Mejía en el arco; una línea final compuesta por Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña; García sería el que quedaría flotando entre los cuatro del fondo y los volantes; Brian Ocampo, Zunino, Carballo y Gonzalo Castro serían los mediocampistas, en tanto Thiago Vecino ocuparía el centro del ataque.

Gutiérrez confirmó además que Gonzalo Bergessio está bien, pero todavía no está para jugar los 90 minutos, por lo cual lo irán llevando de a poco para que vaya entrando en ritmo.

Por otra parte, el entrenador tricolor anunció que durante los próximos 20 días, en los que se jugarán seis partidos, recurrirá a todo el plantel, ya que aplicará rotación de un partido a otro.