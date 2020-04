El negocio del futuro: se viene la Liga Uruguaya AUF de eSports

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tres meses, ese es el plazo en el que se supone que quedará pronto el plan de negocios, la Asociación Uruguaya de Fútbol ingresará al redituable mundo gamer. Y, quizás, la gran promoción de Liga Uruguaya con el sello AUF pueda realizarse en el Estadio Centenario y en la previa del estreno de las Eliminatorias de Catar 2022, si es que la pandemia del COVID-19 permite que la ronda comience en septiembre.

De hecho, según supo Ovación, la idea de plotear una zona del escenario deportivo para darle gran exposición a los deportes electrónicos y meterse en el nicho de negocios que actualmente moviliza sumas muy importantes de dinero, ya estaba tomada a partir de la experiencia vivida con el desarrollo alcanzado por Hungría.

Los neutrales de la AUF observaron, en oportunidad del partido amistoso que la Selección uruguaya disputó contra su similar húngaro en noviembre del año pasado, que el modelo de gestión de eSports (las competiciones de videojuegos multijugador de forma profesional) estaba permitiendo llegar a un mercado que tiene grandes posibilidades de concretar un crecimiento sostenido.

Allí, en el flamante Arena Ferenc Puskas, los uruguayos fueron testigos de la infraestructura montada para vivir un partido de videojuego como si se tratase de un cotejo real. Aficionados asistiendo a un duelo de gamers preparados para vivirlo con gritos típicos de una tribuna clásica.

Uruguay necesita ir despacio. Realizar un proyecto que sea adaptable a sus posibilidades, porque en Hungría están unos cuantos pasos más adelantados, debido a que tiene un funcionamiento integral entre los clubes y la Federación, pero la idea tomó cuerpo y hay un avance firme. Y el mayor estímulo lo proporcionó, según lo indicó a Ovación el neutral Fernando Sosa, la emisión por AUF TV del clásico virtual entre Nacional-Peñarol que en tiempo real tuvo 32.000 visualizaciones.

“La estrella acá no es (Lionel) Messi ni (Luis) Suárez, es el gamer. Y los chicos siguen a esos gamers para ver los movimientos que hacen. Y los quieren copiar. Es muy fácil, relación inversión vs retorno no resiste análisis para no hacerlo”, comentó Sosa.

Se trata de una estructura bien definida: clubes que crean sus equipos de eSports y que se unen a las Federaciones de sus países. Hoy la AUF se encuentra en la etapa del plan de negocio porque muchos clubes uruguayos tienen cedidos sus derechos de eSport para la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, una entidad privada. En estos momentos se está hablando con las instituciones y con la referida Federación que ya tiene una inversión hecha en materia de marketing, marca y posicionamiento. “Lo que estamos buscando es el vinculo asociativo y de transición, porque ya se sabe que la Federación de eSports, por regulación FIFA, tienen que estar dentro de la AUF”, explicó Sosa.

La Asociación le dará formato a la competencia con las instituciones que quieran ingresar, lo llevará a una plataforma de gestión operativa, técnica, entregará el soporte de internet, de consolas y transmisión. En ese caso, se subirá al canal de distribución que podría ser AUF TV o por medio de un canal de subscripción prepago por Youtube. Y, después, tratar de encontrar los socios comerciales que patrocinen.

Con esta acción se procura ser parte de un mercado que, según la consultora Newzoo (especializada en videojuegos) generó ingresos por 1.100 millones de dólares en 2019 y tuvo una audiencia de 454 millones de personas. Lo que significó un incremento del 27% con relación al año 2018.

Si la AUF opta en estos momentos por una asociación transitoria es porque invertir en los eSports, en la realidad actual, no es posible. Esta sociedad no tendrá costo para la Asociación y se podrá contar con un producto sólido. “En principio hay que llegar a un acuerdo comercial con la Federación de Fútbol Virtual y después ver cómo seguimos trabajando juntos. Pero es clarísimo que el componente marca AUF es lo que dará un potencial grande. Además, acoplados al modelo FIFA”, reveló Sosa.

La unidad de gestión exclusiva para eSports no está tan desarrollada, pero sí tiene el impulso de un equipo que está armado y separado del Ejecutivo para empezar a preparar acciones promocionales. También se están llevando negociaciones importantes con Nacional para lograr que se asocie a la línea de desarrollo que impulsará la AUF, porque su visión comercial por ejemplo impidió que se realizara un hexagonal con Peñarol, River, Boca, Inter y Gremio, América y Deportivo Cali.

“Está todo dado para hacerlo y los clubes van a poder buscar recursos frescos y lo mismo ocurrirá con la AUF gracias a un rubro nuevo. Hoy no hay una estimación de lo que se puede percibir, porque en términos comerciales hay que montar el producto, mostrar la llegada que tiene, por dónde va a salir y después marcar cuánto querés percibir por el patrocinio de ello. Al momento que el producto esté cerrado habrá que hacer presentaciones de venta a los patrocinadores. Ya sabemos que La Banca de Quinielas está a fin con esto y que a Antel también le interesa”, comentó con entusiasmo Fernando Sosa.

El dirigente de la AUF también puntualizó que se tendrán tres líneas para explotar: una de la de Conmebol con las competencias internacionales de clubes, otra con la FIFA con la Selección y una tercera línea que es la de cobrar regalías del juego que se vende al aficionado. Y no descartó un modelo de negocio que permita entrar en Asia.

“Dentro de tres meses aspiramos a tener una Liga Uruguaya con marca AUF. Hay que aplicar en Conmebol para poder jugar Copa Libertadores y Sudamericana y esperar que el resto del continente también se acople, porque no todas las ligas tienen su eSports desarrollados. Aunque ya hubo torneos amistosos. Por ejemplo, FIFA invitó a un tour y nosotros no pudimos participar porque no teníamos la selección oficial armada”, contó el neutral de la AUF.

La Asociación avanza con certeza porque está en contacto con tres entidades. Además de Conmebol y FIFA, hay una relación directa con EA Sports, el propietario de la licencia oficial de FIFA, que está entregando todo el soporte técnico y aportando la experiencia para hacerlo.

“Estamos intentando conseguir todas las variables para que nadie pueda decir que no, pero la Liga la armaremos con los equipos que quieran participar”, precisó Sosa. Y agregó que ya tenían preparada para las Eliminatorias montar una “fan zone para Uruguay-Chile y ahí hacer exhibiciones. Hay que aceptar que estos videojuegos llenan estadios y no es descabellado imaginar un futuro con un Antel Arena como gran escenario para Uruguay. Claro, primero vamos a empezar por el bajo presupuesto y después hacer acciones promocionales que permitan ir creciendo. Desde ese costado se conquista a los que juegan y también a los padres. La experiencia está comprobada, hay éxito y es solamente copiar”.