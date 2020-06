¿Negativo? Para nada: Braithwaite quiere aprender de Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martin Braithwaite puede decir perfectamente que cumplió un sueño solo por el hecho de haber llegado a Barcelona, pero no cabe duda que sus intenciones se vieron un poco afectadas por la pandemia del coronavirus.

Es que lo que fue un punto positivo para Luis Suárez, fue un tanto negativo para el danés que llegó para suplantarlo mientras el "Pistolero" se recuperaba de la lesión en el menisco.

El delantero llegado desde Leganés pudo jugar solamente tres partidos ya que poco después de su llegada la Liga de España se detuvo por la pandemia del Covid-19.

De todas maneras, Braithwaite no considera esto como negativo ya que tendrá la posibilidad de compartir plantel con Luis Suárez: "No soy de los que piensa de esta forma. Estoy muy feliz de que Luis regrese porque cuando vine estaba lesionado y todavía no hemos podido jugar juntos", expresó el danés.

"Quiero jugar junto a él y aprender de él, es uno de los mejores delanteros del mundo", agregó quien disputa precisamente la titularidad del próximo sábado cuando Barcelona enfrente al Mallorca.