"Se necesitaba un recambio"

Muy observador, atento y con charlas individuales. Así se puede resumir rápidamente el primer día en cancha del técnico Eduardo Domínguez, que ayer inició las prácticas con Nacional, un equipo con el que buscará ganar la Supercopa Uruguaya el 3 de febrero y volver a consagrarse en el Campeonato Uruguayo después de dos temporadas, además de tratar de hacer un buen papel en la Copa Libertadores.



El día no acompañó, la lluvia se hizo presente en el complejo Los Céspedes, pero ese hecho no fue impedimento para una larga jornada de trabajo, que pasó las dos horas y media. En primer término con ejercicios en el gimnasio y luego con trabajos en cancha bajo las órdenes del preparador físico Pablo Santella. Hoy continuará con el primer doble turno del año.



Siguieron atentamente el primer día de práctica tricolor los integrantes de la Comisión Directiva, liderada por José Decurnex, que poco antes de las 17.00 fue presentada al plantel.



“Estoy feliz de estar acá. Vamos a ver a los jugadores que están y ver qué modelo de juego les queda mejor. A partir de los que vengan vamos a buscar un funcionamiento colectivo que sea acorde a los jugadores que tengamos”, expresó el DT argentino, ya entrada la noche.



Con voz baja, pausada y un tímido saludo, Domínguez respondió a cada una de las consultas de los periodistas deportivos.



“Hay que trabajar duro para a fin de año estar cerca de cumplir los objetivos planteados. Sabemos la competencia interna que hay en este fútbol, pero para ser competitivos tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que armar un gran plantel. Jugamos competencias importantes en el año y sabemos a qué le vamos a apuntar”, agregó Domínguez.



Uno de los ayudantes de Eduardo será su hermano Federico, con pasado como futbolista en los tricolores. Con un look parecido al del DT, se lo vio junto a los otros dos ayudantes: Iván Borghello y Carlos Veina.



“Me da felicidad que esté con nosotros. Es un hombre que ha vestido la camiseta de Nacional, sabe lo que representa, conoce el fútbol uruguayo, además de la experiencia que ha ganado como futbolista y ha sido campeón. Me parece que puede aportar mucho de todo lo que sabe. No sólo puede aportar su experiencia, sino también de lo que es el fútbol en Uruguay. Lo ha jugado, lo ha dirigido, entonces me parece que ahí vamos a encontrar un hombre valioso”, analizó el técnico albo sobre Federico.



Cuando Domínguez fue consultado sobre la importancia del clásico de verano contra Peñarol, el argentino fue contundente: “Nos ponemos como meta el 3 de febrero. Falta un mes... Tenemos ese tiempo para trabajar. Después son todos partidos preparatorios para llegar de la mejor manera a ese partido”.

Domínguez habló con todo el grupo antes y después de la práctica. FOTO: G. Pérez.





EL PLANTEL. El recambio del equipo ha sido contundente y visible. Ayer se podía ver claramente la juventud del plantel que inició la pretemporada y los pocos referentes que quedaron; apenas para resaltar al capitán Esteban Conde, Rafael García, Gonzalo Castro y Sebastián Fernández. También era notoria la alegría de los diez juveniles que fueron ascendidos a Primera.



“Han venido muchos juveniles, porque los tenemos en consideración, sabemos de la importancia de la cantera de Nacional. Pero uno o dos jugadores por línea debemos traer como mínimo para reemplazar a grandes jugadores que hoy ya no están, que han hecho mucho por Nacional y que tienen una historia muy rica, pero hoy no los tenemos y para ser competitivos necesitamos mínimo dos futbolistas por línea”, explicó el DT.



Y también se refirió a la decisión de no renovarle a los 11 jugadores que vencían su contrato el 31 de diciembre. “Siempre se habla y hemos estado charlando mucho tiempo con el presidente a partir de que ya habíamos arreglado nuestro convenio para encabezar el equipo. Entendemos la parte económica y financiera del club. Obviamente que necesitábamos un recambio. Todo lo hemos hablado y todo hemos llegado a diferentes acuerdos para la continuidad o no de cada uno de los jugadores”, subrayó.



Por último, el DT explicó: “Estamos buscando y transformando un equipo para lo que queremos para el día de mañana, para volver a ser competitivos, para darle otra cara, que no quiere decir que la anterior haya sido mala. Han hecho un gran trabajo. De hecho, por poco tiempo se le han escapado al club dos competencias importantísimas. Nos encontramos con un plantel rico y un potencial enorme. A eso le queremos agregar la impronta que pretendemos”.

Conversaciones Con los referentes En el inicio y en el final del entrenamiento, Eduardo Domínguez habló con todo el plantel y también con algunos pocos habló de manera individualizada. Como con el caso de Sebastián Fernández.

Arqueros Los únicos que trabajaron con pelota Esteban Conde, Luis Mejía, Gabriel Araújo y Guillermo Centurión trabajaron con pelota con el entrenador de arqueros Leonardo Romay.

Dirigentes Observaron el entrenamiento José López Rubio, Alejandro Orellano, Gonzalo Lucas y el presidente José Decurnex fueron algunos de los dirigentes presentes ayer. También estuvo Martín Sarthou, encargado de la comunicación de Nacional.



Conferencia de Eduardo Domínguez: https://t.co/3cDueydrgr — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) 2 de enero de 2019

Matías Zunino Lo quiere Lanús Matías Zunino, uno de los pocos titulares que quedaron en el plantel tricolor en este inicio de pretemporada 2019, es pretendido por Lanús, que hace ya varios días inició diálogo con el representante del jugador, el empresario Nelson Ferro, quien le indicó a Ovación que pretenden que Lanús compre parte de la ficha del jugador para que sea viable su salida. Vale recordar que Zunino tiene contrato vigente con Nacional hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, Ferro reconoció que la gerencia deportiva de Boca consultó por él.

Los que volvieron Kevin Ramírez a la cabeza Tras su préstamo en Tigre de Argentina, Kevin Ramírez estuvo presente ayer. También regresaron luego de estar cedidos: Gabriel Araújo (Sud América); Facundo Labandeira (Progreso); Axel Müller (Racing), Diego Coelho (Boston River) y Agustín González, que estaba en Torque.