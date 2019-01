Las cartas a Papá Noel: los pedidos del fútbol para Navidad

La Navidad es siempre un momento especial del año. El de compartir con la familia y los amigos, y de renovar las ilusiones para el futuro. La llegada de Papá Noél no sólo emociona a los más pequeños, también los mayores realizan sus pedidos al barbudo personaje del Polo Norte.



Diego López estaba ayer en Madrid, a punto de embarcarse para regresar a Montevideo, tras pasar las vacaciones con su esposa Alexandra y sus tres hijos Thiago, Ian e Inty. En su primer año al frente de Peñarol logró el Campeonato Uruguayo, lo que no es poca cosa. A la hora de escribirle la cartita a Papá Noél, el “Memo” pidió salud para los suyos y poder conseguir el tricampeonato Uruguayo con los aurinegros. Tampoco se olvidó de lo internacional y solicitó que su equipo pueda ser protagonista en la Copa Libertadores.

El capitán Celeste, Diego Godín, expresó: "los deseos futbolísticos, son ganar la Copa América con la selección y ganar Liga o Champions con el Atlético de Madrid".

De todas maneras, "también aspiro en lo personal a tener salud para poder disfrutar de mi familia, amigos y el fútbol", contó el zaguero a Ovación.

Fabián Coito, el técnico de la selección Sub 20 se prepara para disputar el torneo Sudamericano de Chile a partir de enero. El entrenador celeste, también le escribió su carta a Papá Noél. “Completar una gran preparación con la Sub 20 que nos permita soñar con repetir la actuación en el Torneo Sudamericano”, fue el primer pedido de Coito.



“Seguir disfrutando cada día con mi trabajo, cerca de mis afectos y junto a mi familia”, fue lo que escribió en segundo lugar. Y por último: “Que mi desempeño en valores y rendimiento devuelva la confianza que depositan en mí aquellos que me consideran”.

“Poder cumplir con mi compromiso a socios e hinchas de iniciar el camino hacia un nuevo Nacional”, fue el pedido del nuevo presidente de Nacional, José Decurnex. “Y seguir contando con el apoyo de todos los bolsilludos para que, en un Gran Parque Central como soñamos, festejemos a fin de año con unas copas más”, agregó en su carta el titular tricolor.

EXITOSO. Fernando Fadeuille, el coordinador de las formativas de Defensor Sporting tuvo un año excepcional e histórico. El club ganó la Tabla General Anual de formativas donde sumó 379 puntos, treinta más que Nacional, que finalizó segundo. Defensor Sporting fue Campeón Uruguayo en Sub 14, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. Y en Sub 16 terminó segundo.



“Primero que nada lo que uno pretende es felicidad y salud para la familia y en lo deportivo que se repitan los logros de este año. Sabemos que a veces mantenerse en ese nivel no es fácil, por eso lo que pido es poder repetir un año excepcional como el que tuvimos”, afirmó Fadeuille, quien destacó como hace habitulamente a los profesionales que trabajan en las formativas del club, “que antes que nada son buenas personas y muy buenos docentes. Además, todos son ex futbolistas de Defensor”, finalizó.

Tras realizar una gran campaña con Progreso, en la que le ganaron a Nacional y a Peñarol, al primero por el Apertura y al segundo por el Intermedio, Marcelo Méndez se desvinculó de los gauchos del Pantanoso y desde hace unos días es el nuevo entrenador de Danubio. Sus pedidos fueron muy sencillos: salud para la familia y tener un equipo competitivo que nos permita pelear por cosas importantes”.



Méndez, quien realizó sus pedidos junto a su hijo Felipe de ocho años, comenzará a trabajar el míercoles dado que su equipo es de los primeros en arrancar en la Copa Libertadores donde tendrá un difícil debut ante Atlético Mineiro.