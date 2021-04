Náutico, el club que en AUF solo tiene fútbol femenino y que entrena con "dos planteles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada 2020 fue particular y parte de esos detalles especiales fueron los que llevaron a que Náutico, acompañado de Racing, haya conseguido el ascenso a la Primera División del fútbol femenino, pero sin haber definido el campeón ya que ambas instituciones terminaron igualadas en puntos en la Fase Final.

“Tenemos jugadoras que están esperando jugar la final y después se van”, aseguró Guillermo Ciganda, entrenador de Náutico desde 2020.

“Hay futbolistas que llegaron para la temporada 2021 y estamos trabajando con ellas y con las del plantel 2020, que si bien se mantiene en un 80% tienen que tener rodaje para ese partido”, agrega.

El plantel femenino de Náutico.

Náutico compite en Sub 16, Sub 19 y mayores de AUF desde 2017 y aunque el ascenso se concretó con Ciganda en el banco asegura que “es un proyecto y el ascenso no solo se consiguió por lo hecho en 2020. Nicolás Sierra y Santiago Sánchez, anteriores a mí, trabajaron muy bien y este logro viene desde ahí”.

A su vez, la labor de un club como Náutico viene desde más allá de las mayores de 16 años, porque “hay cerca de 100 niñas que juegan al fútbol entre los 8 y los 14 años”, asegura Ciganda ante la posibilidad de que la Sub 14 se sume a AUF próximamente.

“El club cree en el femenino y eso es clave. En este proyecto me encontré con una gran infraestructura que pocos equipos tienen: canchas de sintético y de 11 siempre disponibles. Si llueve te mandan al sintético y siempre hay material disponible o canchas para jugar amistosos”, expresa el DT, quien tras un pasaje por las inferiores de El Tanque Sisley en masculino pasó por Rentistas y juveniles de Peñarol en femenino.

El plantel femenino de Náutico.

Otro aspecto vital dentro del proyecto de Náutico es que la característica de ser un club social permite un arraigo mayor en las futbolistas. “Hay un sentido de pertenencia muy grande porque hay muchas que crecen jugando dentro del club y se nota. Son más que compañeras, son amigas que crecen jugando”, manifestó Ciganda.

Otro de los detalles particulares de Náutico es que, a diferencia de otras instituciones, cuenta solamente con fútbol femenino en AUF ya que, claro está, no tiene un plantel masculino disputando algunas de las categorías y eso hace que llame más la atención.

De cara al 2021, Náutico afrontará el Torneo Rexona de Primera División y eso no solo implica un orgullo para Ciganda y su plantel, sino también una gran responsabilidad. Prueba de ello es que hoy por hoy, sin entrenamientos, las jugadores del plantel principal se juntan en pequeños grupos a entrenar por su cuenta y así llegar de la mejor forma al momento en el que, primero, se defina el título de la Segunda División y luego comience la aventura de la máxima categoría.

“Tenemos un equipo bastante competitivo para jugar en la A, pero veremos con qué nos encontramos cuando empecemos, aunque creo que podemos estar en una segunda línea de equipos que luchen por el título”, sentenció Ciganda y claro está que tiene con qué creer luego de que en la temporada 2020 Náutico lograra el ascenso sin perder un solo partido.