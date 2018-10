Un viejo amor: Napoli habría entrado en negociaciones por Cavani

"Goles son amores", dice el dicho, y si lo habrá sido para Cavani y Napoli, que entre 2010 y 2013 el uruguayo hizo 104 tantos para los napolitanos, metiéndose entre los máximos goleadores históricos de la institución (actualmente cuarto tras Marek Hamsik, Attila Sallustro y Diego Maradona) y se metió en el corazón del club, tanto como el equipo en el del jugador. Así es que aún a cinco años después de su salida nadie descarta su regreso.

La información de Rai Sport apunta a un pedido del entrenador del club, Carlo Ancelotti, que le habría solicitado al presidente Aurelio De Laurentiis el fichaje de un jugador de calidad para reforzar el plantel. El medio de prensa italiano pone todas sus cartas en el salteño.

El "Matador" no pasa por su mejor momento en el PSG. La lesión sufrida en el Mundial con Uruguay lo aquejó en los primeros partidos, ausente en los primeros. Además, el pasado domingo no jugó el clásico contra Olympique de Marsella para cuidarse debido a unas mínimas molestias sufridas. Es que los parisinos están por afrontar una seguidilla de 10 partidos en solo 43 días y el entrenador alemán Thomas Tuchel necesita a sus jugadores al 100%.

En reiteradas oportunidades, el máximo goleador del club de París sostuvo su postura de quedarse en la institución, con la que tiene contrato hasta 2020. Pero en junio de 2017 en la gala del premio Football Leader recibido en Nápoles dijo que sí "volvería a jugar en Italia, pero sólo en el Napoli. Me lo prometí a mí mismo y a mi familia. Cuando me fui dije que si algunas condiciones hubieran cambiado, me hubiera gustado volver".

Incluso en la actualidad podría ser un cambio de equipo que atraería al uruguayo. Así lo admitió su abogado en Italia, Gennaro Famiglietti. "Depende de muchas cosas. La voluntad de Cavani es regresar a Nápoles, que creo que está en su corazón. Su abrazo con De Laurentiis (en la visita de Napoli a PSG por la Champions League), los compañeros y el personal demuestra que tiene a Nápoles en su corazón. Lo ha dicho muchas veces", afirmó.

L’incontro tra Edinson Cavani e il Presidente prima della partita

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jKud9bEb7Z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 de octubre de 2018

Precisamente el presidente De Laurentiis declaró: "Cavani está siempre en mi corazón. Representó muy bien al club. Napoli siempre le tendrá la puerta abierta. Sería el atacante perfecto para Ancelotti. El día que Cavani acepte un salario más bajo va a ser bienvenido".

De todas formas afirmó: "Ya no tiene 24 años, pero puede seguir jugando hasta los 38 años. Si acepta bajar su salario, vamos a encontrar un acuerdo con PSG". El jugador en París tiene un sueldo de 12 millones de euros anuales, mientras que la información que surge en Italia es que la oferta del equipo del sur es de 6,5 millones.