Nández se queda en Boca si se convierte en el jugador mejor pago del plantel

Pablo Bentancur, representante de Nahitan Nández, aseguró que el mediocampista uruguayo se quedará en Boca Juniors si se convierte en el jugador mejor remunerado del plantel xeneize.

En el programa "No Todo Pasa" por la pantalla de TyC Sports, Bentancur aseguró: "Los dirigentes de Boca son los que van a decidir si lo quieren retener. Vamos a intentar de no llegar al extremo de tener que utilizar la cláusula (de rescisión). Como representante tengo que aspirar a que sea el mejor pago del plantel".

El agente del futbolista reveló que regresó desde Europa para hablar con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. "Nández me dijo enseguida después de la final que si se queda en Boca quiere ser remunerado de una mejor manera, tomar más responsabilidad deportiva y económica, que no le pesa, y que si Boca no puede, que lo sacara", aseguró el peruano.

"En este momento hay una oferta concreta del Cagliari, ellos la evaluarán y me avisarán. El presidente lo quiere llevar como sea", agregó luego.

Bentancur insistió que Nández se siente en su casa, pero también dejó en claro que el uruguayo "se ganó el respeto y admiración de muchos hinchas y quiere una mejora en el contrato con más responsabilidad deportiva".