Nández: "Que la gente me recuerde como a los otros jugadores uruguayos"

Nahitan Nández ya era jugador del Cagliari desde el pasado viernes cuando firmó contrato, pero aún no se había presentado ante la prensa. Llegó el momento este lunes, cuando se puso la casaca roja y azul del cuadro de Cerdeña y tuvo sus primeras palabras como jugador del club.

Sin pronunciar palabra en italiano, pero escuchando y entendiendo alguna palabra en el idioma, el futbolista uruguayo de 23 años (28 de diciembre) tuvo su primera conferencia. Mostrándose feliz, agradeciendo a cada periodista por la bienvenida, mostrando una sonrisa y diciendo un cordial "buen día" antes de cada respuesta.

Frente a los periodistas, Nández estuvo acompañado durante todo momento por Andrea Cossu, exjugador y ex capitán del Cagliari que afirmó haber visto a Nahitan "en la final de Copa Libertadores en Madrid, fue impresionante. Prácticamente jugó él solo contra River Plate. Su características son las del Cagliari por su temperamento, por su corazón".

Enseguida Nández comenzó a hablar de su felicidad por estar en Cagliari luego de largas negociaciones (en enero ya se anunciaba su llegada), el deseo de conocer a sus compañeros y el largo linaje de uruguayos en el club de la isla italiana.

Los uruguayos en Cagliari.

"El club tiene una riquesa muy grande de jugadores uruguayos. Hoy me toca estar acá, soy feliz. He podido hablar con algunos de esos jugadores, me han dado mucha información, consejos. Tanto yo como mi familia estamos muy felices de estar acá".

"Cagliari tiene una riquesa muy grande en jugadores uruguayos, mi objetivo es poder estar a la altura y por qué no dejar una marca linda, que la gente con el tiempo me recuerde como a los otros jugadores".

"Durante la Copa América cuando surgió la posibilidad de Cagliari intercambié palabras con Tabárez. Al igual que cuando me tocó ir a Boca, intercambié palabras con el maestro, me dio consejos, me contó de su historia ne el club. Es una persona para escuchar y tener en cuenta sus consejos".

Largas negociaciones y la elección del club.

"Se ha hecho un poco larga la transacción, pero mis ganas de venir acá siempre estuvieron. Lo bueno que ya estamos acá. Me llevé una buena impresión de la ciudad y la gente".

"Después que se confirmó el pase me subí al avión con un pensamiento positivo. Todavía no me integré al equipo porque venía de la gira. Primero presentarme, compartir y luego emprender juntos el camino"



"Existía la opción de algún otro equipo, pero habíamos hablado por lo futbolístico e institucional que Cagliari presenta un buen proyecto. Hay buenos jugadores y buen equipo. El primer objetivo es la permanencia y después por qué no tener una base un poco más alta".

Sus palabras con Daniele de Rossi.

"Con Daniele hemos intercambiado palabras, hablado un poco antes de mi partida de Boca. En primer lugar le di la bienvenida a Boca, él se veía muy feliz. Él me dio las felicidades y me deseó lo mejor para este nuevo camino. Me dijo que el fútbol italiano es muy lindo, que la ciudad a la que venía era muy bella, lo pude comprobar ahora. Le deseo lo mejor también a Daniele en su nuevo camino".

Por qué el número 18.

"Hemos decidido usar el número 18 porque desde chico a los 4 años mi primera camiseta fue con ese número. Después en la selección también cuando debuté fue con el 18 (últimamente ha usado la 8). Por eso estoy muy feliz también".

Su estado físico.

"Vengo de una seguidilla de torneos importantes como la Copa América. Después tuve un resceso corto y la Copa Libertadores que jugamos los octavos de final. Paré una semana pero en lo físico estoy muy bien. Ahora a pensar en el partido de la Copa Italia (sábado 17 contra Chievo). Lo principal ahora es integrarme al grupo, conocer a los muchachos".

Características y puesto.

"En el medio campo puedo cumplir varias funciones. En Boca jugaba con tres volantes por el centro a la derecha y en la selección jugamos con cuatro volantes y jugaba por afuera. No tengo problema de cumplir cualquier función en el medio. Soy un jugador con garra, mucho ida y vuelta. Trato de dejar siempre todo hasta lo último".

La Bombonera y sus amuletos.

"De La Bombonera me llevo una experiencia muy linda. El estadio transmite algo único. Desde el primer momento que pisé Cagliari la gente me demostró su cariño de una forma muy especial, parece que la gente me conoce".

"Los duendes son un amuleto que traigo para la suerte y siempre me acompañan".

El objetivo en la temporada.

"Que quede claro que partimos desde el objetivo de la permanencia, pero los sueños son aún más grandes. Con la jerarquía de jugadores que tiene el Cagliari, queremos formar un equipo con ese espíritu de dejar todo en cada partido y sea difícil de enfrentar".

Su inicio en el fútbol italiano.

"El fútbol italiano se caracteriza por tener grandes jugadores, de alto nivel. El primer objetivo es adaptarme rápido, tanto al fútbol como a mis compañeros. No creo que me lleve mucho tiempo por la personalidad y por cómo me manejo"