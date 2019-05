Nandez indignado por silbatina en el himno argentino: "En mi país se respeta mucho"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Previo al inicio del partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors, un partido cargado de polémica por el regreso de Mauro Zárate al Estadio José Amalfitani, se tocó el himno nacional argentino. Los parciales del fortín, que venían silbando e insultando al delantero, siguieron haciéndolo, lo que provocó la indignación de Nahitan Nández, quien afirmó que "en mi país se respeta mucho" la canción patriótica.

Poco antes de que los equipos a la cancha, se confirmó la presencia de Zárate como titular en el equipo xeneize, en reemplazo de Darío Benedetto. Los fanáticos de Vélez escucharon en silencio toda la formación de Boca. Hasta que, cuando la voz del estadio anunció: "Con el número 19.....", una estruendosa silbatina no tuvo piedad. Una bandera no tuvo piedad: "Ya te vas a romper, traidor", decía.



Enceguecidos por insultar al exídolo, los hinchas no respetaron ni a la banda militar que entonó el himno argentino ni el minuto de silencio que se realizó antes de que la pelota comience a rodar, en homenaje a un chico de séptimo grado de la escuela de Vélez que falleció durante la semana.



El gesto de incredulidad y desencanto del uruguayo ante esa situación fue elocuente.



Después del partido, y consultado por el programa TNTGol de TNT Sports, Nández fue claro: "En mi país se respeta mucho el himno". En cambio, "acá (por Argentina) se valora más que un jugador se haya ido a jugar a otro equipo, que el himno nacional".

#TNTGol | Nahitan Nández, mano a mano con @JPVarsky, sobre su gesto en el Amalfitani: "En mi país se respeta mucho el himno. Acá se valora más que un jugador se haya ido a jugar a otro equipo, que el himno nacional..." pic.twitter.com/s20ySjpILp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 13 de mayo de 2019

El uruguayo dijo que esas "son cosas que tienen que pensar las personas que lo hacen, no yo. No está bueno que un jugador de fútbol pase un mal momento y menos cuando se está tocando el himno de un país"