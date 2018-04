Nández y Felipe Melo no quisieron ni saludarse

Los disturbios que acontecieron en el partido entre Peñarol y Palmeiras en el Campéon del Siglo ya son conocidos. Matías Mier, Lucas Hernández, Nahitan Nández y Felipe Melo fueron suspendidos pero ya regresaron a las canchas por competencias internacionales.



Precisamente el pasado miércoles se daba el retorno de Nández, con la camiseta de Boca, y era precisamente ante Palmeiras y del otro lado estaba el propio Felipe Melo.



El encuentro no pasó desapercibido y los problemas quedaron en el recuerdo ya que previo al choque ninguno de los dos tuvo la intención de saludar al otro.



Así como el uruguayo ni lo miro, el brasileño siguió de largo para saludar a otro jugador "xeneize" mientras se realizaba el típico acto protocolar antes de cada juego por Copa Libertadores.



Tras el partido, el volante brasileño se refirió a la situación en el micrófono de TyC Sports y sentenció: "Yo no voy a dar la mano a alguien que no me da la mano. Pero es un jugadorazo y que me encanta. Tiene sangre uruguaya y es normal que pelee así como yo que tengo un poco de brasileña, uruguaya y hasta argentina".

#Libertadores En el partido de ayer entre #BocaJuniors y #Palmeiras se volvian a encontrar Nandez y Felipe Melo luego de la pelea campal en aquel partido entre Peñarol y el conjunto brasilero.



