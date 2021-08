Nández contra el Cagliari: "Me dieron una palabra de honor y quiero que se mantenga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su ausencia en el compromiso amistoso contra el Mallorca, el volante uruguayo Nahitan Nández emitió un duro comunicado en redes sociales contra la dirigencia del Cagliari. "Me dieron una palabra de honor y quiero que se mantenga", afirmó.

"En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre mi situación con el club. Sé perfectamente bien lo que pasó, también enseguida se lo dije a mis compañeros para que supieran de la situación y me entendieran primero. Ustedes saben el respeto que tengo y lo que quiero esta camiseta y esta ciudad. Me han recibido de la mejor manera posible desde mi llegada y nunca han dejado de apoyarme", indicó.

"Siempre estaré agradecido por esto. Por eso escribo estas palabras. Pido disculpas a toda la afición del Cagliari si algo que hice los ofendió. Las últimas horas han sido muy difíciles para mí y mi única intención es disculparme porque puede que haya tomado una decisión que los lastimó, pero quiero que sepan que no tenía alternativa", agregó.



El volante uruguayo, que está en la mira del Inter desde el inicio del mercado, aún no pudo cerrar su transferencia al último campeón del fútbol italiano.



"Me dieron una palabra de honor y quiero que se mantenga, como siempre lo he hecho dentro y fuera del campo. La polémica no es buena para nadie y mucho menos para las redes sociales. Nunca fue mi intención faltarles el respeto a la afición, pero ustedes mismos saben con qué pasión y con qué orgullo he defendido la camiseta de este club en todo momento, incluso cuando he tenido problemas familiares. Ha sido un año muy duro, con muchas dificultades personales y lo único que realmente me interesa es haber sido claro con mis compañeros y con toda la afición que siempre ha estado cerca de mí y me ha mostrado su cariño", finalizó.