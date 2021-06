Nahuelpan tras su expulsión con Rentistas: "Sé que estoy en deuda, pero voy a revertirlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero argentino de Peñarol, Ariel Nahuelpan, emitió un comunicado disculpándose por la expulsión que sufrió anoche en el empate ante Rentistas.

"Primero le quiero pedir disculpas a todos los hinchas de Peñarol por mi reacción. Si bien la expulsión fue injusta, no debí actuar así", reflexionó.

Luego, remarcó: "En segundo lugar, quiero aclarar que no dije lo que se está hablando. Jamás le diría eso a nadie. La gente que me conoce sabe que no soy así".



Nahuelpan hizo referencia a Martín González, con quien tuvo el altercado, que aseguró en radio Universal que el argentino le preguntó: "¿cuánta plata tenés en el banco?" y "¿quién sos?".



"Prometo que daré todo de mí para estar a la altura de lo que es vestir esta camiseta. Sé que estoy en deuda con ustedes, pero voy a revertirlo", afirmó Nahuelpan.



Los dos jugadores fueron expulsados luego de discutir en la cancha. Luego se cruzaron en el túnel y varios futbolistas terminaron en zona de vestuarios intercediendo para que la situación no pase a mayores.



Ahora habrá que esperar qué es lo que establece el árbitro en el formulario luego de lo que haya podido observar e interpretar, así como el propio veedor y el cuarto árbitro que siguieron todo lo ocurrido desde dentro del túnel y que tienen la posibilidad de denunciar los hechos que hayan podido registrar.