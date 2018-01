Nahitan Nández hizo un golazo, fue figura y ya se preguntan cómo harán para sacarlo

Aunar despliegue físico y criterio táctico es una combinación irresistible para los hinchas y de alta valoración para los entrenadores. Esa conjunción, que ya había mostrado en otras ocasiones desde su llegada a Boca , fue la que expuso Nahitan Nández en la victoria 2-0 ante Colón en la reanudación de la Superliga.



El uruguayo fue la figura del encuentro porque desde el centro del terreno participó en cada faceta del juego. Se involucró en la presión sobre el rival a la hora de la recuperación, formó parte del circuito de pases de su equipo, corrió a espaldas de sus compañeros para relevar posiciones y supo proyectarse también en ataque, como en la jugada en la que convirtió el segundo gol de la noche en la Bombonera, con una fina definición por encima del arquero. Fue el segundo tanto que marcó con la casaca xeneize, tras el que había convertido en la octava fecha para el triunfo en el superclásico ante River.



Utilizado por los Barros Schelotto como volante central y también como mediocampista por afuera, al ser consultado en el campo de juego por la posición en la que se ubicaría si fuera técnico, trazó una sonrisa en su rostro antes de responder con picardía: "De arquero".



La lesión de Fernando Gago le abrió la puerta de la titularidad el año pasado en el costado derecho de la línea media en el 4-3-3 que caracterizaba a Boca. Desde entonces demostró con firmeza lo que había dejado entrever en las fechas previas en las que había ingresado. Ayer, armó con Wilmar Barrios un doble pivote central de enorme dinamismo entre los defensores y los atacantes.



Si bien Guillermo aseguró que no hay indispensables en su equipo y que cada uno de los 30 jugadores que integran el plantel es importante, Boca seguramente sentirá la ausencia de Nández cuando empiece su camino en la Copa Libertadores. Sobre el oriental pesa una suspensión de tres partidos luego de haber sido sancionado por la Conmebol con cinco fechas de suspensión por una gresca generalizada en uno de los encuentros entre Peñarol y Palmeiras del año pasado. En Boca confían en lograr una reducción de la pena.



Muy aplaudido en el anuncio de la formación antes del inicio del partido, el reconocimiento fue todavía mayor cuando fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo por Gonzalo Maroni. "Salió porque un dolor en la cintura lo hizo pedir el cambio; pero no es más que un golpe y va a estar bien", aclaró Guillermo en la conferencia de prensa tras la victoria. En los ocho partidos que lleva como titular en el torneo, fue la primera vez que no completó el encuentro.



Si Pablo Pérez hubiese estado recuperado del desagarro que sufrió en la pierna derecha, probablemente Nández no hubiese tenido lugar en la formación titular del primer compromiso oficial del año. Se espera que el rosarino esté a la par del resto de sus compañeros en la semana previa al choque con San Lorenzo; si es así, habrá que esperar para saber si los Mellizos mantendrán en el equipo a la figura del choque ante Colón, un jugador definitivamente metido en los hinchas, que el sábado por la noche le dedicaron su primera gran ovación.



#SuperligaxFOX | Nahitan Nández: "Fue un partido difícil, necesitamos el triunfo y por suerte se nos dio" pic.twitter.com/SFMzOZVEOM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de enero de 2018